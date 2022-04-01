https://tr.sputniknews.com/20220401/hangi-avrupa-ulkesi-rusyadan-ne-kadar-dogalgaz-ithal-ediyor-1055242224.html

Hangi Avrupa ülkesi Rusya'dan ne kadar doğalgaz ithal ediyor?

Hangi Avrupa ülkesi Rusya'dan ne kadar doğalgaz ithal ediyor?

Statista'nın verilerine göre 2020 yılında Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Molova'nın Rusya'dan ithal ettiği doğalgazın payı yüzde 100 oldu. Türkiye'nin... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T17:10+0300

2022-04-01T17:10+0300

2022-04-01T17:10+0300

multimedya

infografik

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055240650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6fd98841a2a3fc74e1b39c27ecbcac3d.png

Eurostat’a göre, Avrupa Birliği’nin doğalgazda dışa bağımlılığı 2020 yılında yüzde 83.5.Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, 2021'de ise Avrupa Birliği, Rusya'dan 155 milyar metreküp doğalgaz ithal ederek AB gaz ithalatının yaklaşık yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu. Rusya 2021 senesinde bir önceki seneye göre 2 kat artırarak, 55.5 milyar ABD doları değerinde doğalgaz ihraç etti.Rusya’nın Donbass operasyonu sonrası ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyururken, Avrupa’dan henüz enerji konusunda bir yaptırım açıklaması olmadı. Rusya lideri Vladimir Putin'in, hasım ülkelere karşı doğalgaz satışlarında ruble kullanılması talimatı 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girdi.Öte yandan, ABD ile AB'nin Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltmak için görev gücü kurdukları açıklandı. Buna göre, ABD, AB'ye 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tedarik edecek. ABD, geçen yıl AB'ye sadece 22 milyar metreküp LNG ihraç etmişti.Dünyadaki en büyük sıvılaştırılmış gaz (LNG) üreticilerinden Katar'ın Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi "Halihazırda bir gecede Rus gazına alternatif bulunamaz. Avrupa'nın, gaz ihtiyacını Rusya dışından karşılaması için 7-8 yıla ihtiyacı var" ifadelerini kullanırken, Ruble ile ödeme yapılmasını 'kabul edilemez' bulan Almanya'dan Rusya’dan doğalgaz ve petrol alımının sürdürüleceği açıklaması da gelmişti.Gas Infrastructure Europe’un 15 Şubat tarihli verilerine göre, Avrupa çapında depolama, yüzde 32.6 doluluk oranıyla beş yılın en düşük seviyesinde kaldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

infografik, doğalgaz, инфографика