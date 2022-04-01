https://tr.sputniknews.com/20220401/hollanda-basbakani-rutte-ilerleyen-zamanda-hepimiz-biraz-daha-fakirlesecegiz-1055249003.html

Hollanda Başbakanı Rutte: İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

Hollanda Başbakanı Rutte: İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini belirterek, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T21:44+0300

2022-04-01T21:44+0300

2022-04-01T21:44+0300

türkiye

mark rutte

hollanda

enflasyon

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.Mart ayı enflasyon rakamının 11.9'a yükselmesinin "endişe verici" olduğunu belirten Rutte, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız" dedi.Rutte, Ukrayna krizinin enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

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mark rutte, hollanda, enflasyon