https://tr.sputniknews.com/20220401/hollanda-basbakani-rutte-ilerleyen-zamanda-hepimiz-biraz-daha-fakirlesecegiz-1055249003.html
Hollanda Başbakanı Rutte: İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz
Hollanda Başbakanı Rutte: İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini belirterek, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T21:44+0300
2022-04-01T21:44+0300
2022-04-01T21:44+0300
türkiye
mark rutte
hollanda
enflasyon
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.Mart ayı enflasyon rakamının 11.9'a yükselmesinin "endişe verici" olduğunu belirten Rutte, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız" dedi.Rutte, Ukrayna krizinin enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor" ifadesini kullandı.
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mark rutte, hollanda, enflasyon
Hollanda Başbakanı Rutte: İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini belirterek, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak" dedi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Mart ayı enflasyon rakamının 11.9'a yükselmesinin "endişe verici" olduğunu belirten Rutte, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız" dedi.
Rutte, Ukrayna krizinin enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor" ifadesini kullandı.