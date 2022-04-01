Honda'nın insansı robotu Asimo son gösterisini yaparak emekli oldu

© AAAsimo, Honda'nın Tokyo'daki merkezinde yaptığı gösteride, dans ve futbol dahil kabiliyetlerini sergiledi. Beş parmağıyla işaret dili kullanan, kağıt bardağa kahve servis edebilen Asimo, alkış topladı.
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© AA
Asimo, Honda'nın Tokyo'daki merkezinde yaptığı gösteride, dans ve futbol dahil kabiliyetlerini sergiledi. Beş parmağıyla işaret dili kullanan, kağıt bardağa kahve servis edebilen Asimo, alkış topladı.
© AFP 2022Çocuk boyutlarındaki robota, son gösterisinde veda etmek isteyen izleyiciler, şovu kayda aldı.
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© AFP 2022
Çocuk boyutlarındaki robota, son gösterisinde veda etmek isteyen izleyiciler, şovu kayda aldı.
© AFP 2022Böylelikle, ilk modeli 2000'de tanıtılan Asimo'nun, izleyicilerin gözyaşları arasında 20 yıldır süren gösteri kariyeri sona erdi.
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© AFP 2022
Böylelikle, ilk modeli 2000'de tanıtılan Asimo'nun, izleyicilerin gözyaşları arasında 20 yıldır süren gösteri kariyeri sona erdi.
© Fotoğraf : HondaRobot, zıplama ve koşma dahil ‘insan hareketlerine’ en yakın elektronik cihazlardan biri olarak tanınıyor. Honda, şimdiye kadar robotun 7 modelini geliştirmişti.
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© Fotoğraf : Honda
Robot, zıplama ve koşma dahil ‘insan hareketlerine’ en yakın elektronik cihazlardan biri olarak tanınıyor. Honda, şimdiye kadar robotun 7 modelini geliştirmişti.
© HondaKamu yayıncısı NHK, Japon üreticinin Asimo projesini sonlandırdığını duyurdu. Yeni dönemde Honda, uzaktan kontrol edilen ‘avatar robotlar’ geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.
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© Honda
Kamu yayıncısı NHK, Japon üreticinin Asimo projesini sonlandırdığını duyurdu. Yeni dönemde Honda, uzaktan kontrol edilen ‘avatar robotlar’ geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.