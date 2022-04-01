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Honda'nın insansı robotu Asimo son gösterisini yaparak emekli oldu
Honda'nın insansı robotu Asimo son gösterisini yaparak emekli oldu
Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un ürettiği insansı robot Asimo, son gösterisini gerçekleştirdi. Asimo projesini sonlandıran Honda, avatar robotlar... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
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robot, фото, emekli, japonya, honda

Honda'nın insansı robotu Asimo son gösterisini yaparak emekli oldu

13:13 01.04.2022 (güncellendi: 13:22 01.04.2022)
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Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un ürettiği insansı robot Asimo, son gösterisini gerçekleştirdi. Asimo projesini sonlandıran Honda, avatar robotlar geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.
© AAAsimo, Honda'nın Tokyo'daki merkezinde yaptığı gösteride, dans ve futbol dahil kabiliyetlerini sergiledi. Beş parmağıyla işaret dili kullanan, kağıt bardağa kahve servis edebilen Asimo, alkış topladı.
Asimo son gösterisini yaparak emekli oldu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Asimo, Honda'nın Tokyo'daki merkezinde yaptığı gösteride, dans ve futbol dahil kabiliyetlerini sergiledi. Beş parmağıyla işaret dili kullanan, kağıt bardağa kahve servis edebilen Asimo, alkış topladı.
© AFP 2022Çocuk boyutlarındaki robota, son gösterisinde veda etmek isteyen izleyiciler, şovu kayda aldı.
Asimo son gösterisini yaparak emekli oldu - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022
Çocuk boyutlarındaki robota, son gösterisinde veda etmek isteyen izleyiciler, şovu kayda aldı.
© AFP 2022Böylelikle, ilk modeli 2000'de tanıtılan Asimo'nun, izleyicilerin gözyaşları arasında 20 yıldır süren gösteri kariyeri sona erdi.
Asimo son gösterisini yaparak emekli oldu - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022
Böylelikle, ilk modeli 2000'de tanıtılan Asimo'nun, izleyicilerin gözyaşları arasında 20 yıldır süren gösteri kariyeri sona erdi.
© Fotoğraf : HondaRobot, zıplama ve koşma dahil ‘insan hareketlerine’ en yakın elektronik cihazlardan biri olarak tanınıyor. Honda, şimdiye kadar robotun 7 modelini geliştirmişti.
Asimo son gösterisini yaparak emekli oldu - Sputnik Türkiye
4/5
© Fotoğraf : Honda
Robot, zıplama ve koşma dahil ‘insan hareketlerine’ en yakın elektronik cihazlardan biri olarak tanınıyor. Honda, şimdiye kadar robotun 7 modelini geliştirmişti.
© HondaKamu yayıncısı NHK, Japon üreticinin Asimo projesini sonlandırdığını duyurdu. Yeni dönemde Honda, uzaktan kontrol edilen ‘avatar robotlar’ geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.
Asimo son gösterisini yaparak emekli oldu - Sputnik Türkiye
5/5
© Honda
Kamu yayıncısı NHK, Japon üreticinin Asimo projesini sonlandırdığını duyurdu. Yeni dönemde Honda, uzaktan kontrol edilen ‘avatar robotlar’ geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.
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