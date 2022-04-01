https://tr.sputniknews.com/20220401/iea-uyesi-ulkeler-krizin-ardindan-ikinci-kez-acil-durum-petrol-rezervlerini-kullanima-acacak-1055245801.html

IEA üyesi ülkeler, krizin ardından ikinci kez acil durum petrol rezervlerini kullanıma açacak

IEA üyesi ülkeler, krizin ardından ikinci kez acil durum petrol rezervlerini kullanıma açacak

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 31 üye ülkesi, Rusya'nın Ukrayna’ya başlattığı operasyon sonrası ikinci kez acil durum petrol rezervlerinden belli miktar... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T19:24+0300

2022-04-01T19:24+0300

2022-04-01T19:59+0300

ukrayna krizi

petrol

uluslararası enerji ajansı

enerji

rezerv

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IEA'nın açıklamasına göre, IEA Yönetim Kurulu bugün bakanlar seviyesinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda IEA'nın 31 üye ülkesi, Rusya'nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon sonrası petrol piyasalarında meydana gelen sorunlara karşı yeniden acil durum petrol rezervlerinden bir miktarı kullanıma sunmak üzere anlaştı. Söz konusu miktar gelecek hafta açıklanacak. Bu kararla IEA, savaşın başından beri acil durum petrol rezervlerini ikinci kez devreye sokmuş olacak. Küresel piyasalarda arz ve talep dengesizliği nedeniyle oluşabilecek bir kısıtlamanın fiyat artışına dönüşmemesi için geçen ay da IEA'nın 31 üye ülkesi toplamda 62.7 milyon varil acil durum petrol rezervini kullanıma açmak üzere anlaşmıştı. Bugünkü kararla, IEA üye ülkeleri tarihinde beşinci kez acil durum petrol rezervlerini kullanıma açıyor. Daha önceki kararlar 1995, 2005, 2011 ve 1 Mart 2022'de alınmıştı. IEA üye ülkelerinin toplam acil durum rezerv miktarı 1.5 milyar varil seviyesinde bulunuyor.

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petrol, uluslararası enerji ajansı, enerji, rezerv