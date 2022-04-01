https://tr.sputniknews.com/20220401/imamoglu-31-mart-videosu-paylasti-aklini-kotuluge-kullananlar-neler-yapmisti-izleyebilirsiniz-1055220946.html

İmamoğlu, 31 Mart videosu paylaştı: Aklını kötülüğe kullananlar neler yapmıştı, izleyebilirsiniz

İmamoğlu, 31 Mart videosu paylaştı: Aklını kötülüğe kullananlar neler yapmıştı, izleyebilirsiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere ilişkin hazırlanan videodan bir kesit yayınlayarak, "31 Mart seçim... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T01:08+0300

2022-04-01T01:08+0300

2022-04-01T01:08+0300

politika

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

31 mart yerel seçimleri

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere ilişkin videodan bir kesit yayınlayarak paylaşımına "31 Mart seçim gecesi ne olmuştu? Aklını kötülüğe kullananlar neler yapmıştı, İstanbul nasıl kazanmıştı. 'En Uzun Gece' belgeselini YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" notunu düştü.İmamoğlu Youtube kanalında 26 Nisan 2019'da yayınlanan videodan paylaştığı kesitte "Çıkıp en kararlı tutumumuzla, inancımızla o gece süreci anlatmamız, insanların bunu duyması ve 'evet oluyor galiba' demesi kırılma anıydı bence'' ifadelerini kullandı.

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türkiye, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, 31 mart yerel seçimleri