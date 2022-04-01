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İmamoğlu, 31 Mart videosu paylaştı: Aklını kötülüğe kullananlar neler yapmıştı, izleyebilirsiniz
İmamoğlu, 31 Mart videosu paylaştı: Aklını kötülüğe kullananlar neler yapmıştı, izleyebilirsiniz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere ilişkin hazırlanan videodan bir kesit yayınlayarak, "31 Mart seçim... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T01:08+0300
2022-04-01T01:08+0300
politika
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
31 mart yerel seçimleri
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere ilişkin videodan bir kesit yayınlayarak paylaşımına "31 Mart seçim gecesi ne olmuştu? Aklını kötülüğe kullananlar neler yapmıştı, İstanbul nasıl kazanmıştı. 'En Uzun Gece' belgeselini YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" notunu düştü.İmamoğlu Youtube kanalında 26 Nisan 2019'da yayınlanan videodan paylaştığı kesitte "Çıkıp en kararlı tutumumuzla, inancımızla o gece süreci anlatmamız, insanların bunu duyması ve 'evet oluyor galiba' demesi kırılma anıydı bence'' ifadelerini kullandı.
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türkiye, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, 31 mart yerel seçimleri

İmamoğlu, 31 Mart videosu paylaştı: Aklını kötülüğe kullananlar neler yapmıştı, izleyebilirsiniz

01:08 01.04.2022
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere ilişkin hazırlanan videodan bir kesit yayınlayarak, "31 Mart seçim gecesi ne olmuştu? Aklını kötülüğe kullananlar neler yapmıştı, İstanbul nasıl kazanmıştı. 'En Uzun Gece' belgeselini YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere ilişkin videodan bir kesit yayınlayarak paylaşımına "31 Mart seçim gecesi ne olmuştu? Aklını kötülüğe kullananlar neler yapmıştı, İstanbul nasıl kazanmıştı. 'En Uzun Gece' belgeselini YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" notunu düştü.
İmamoğlu Youtube kanalında 26 Nisan 2019'da yayınlanan videodan paylaştığı kesitte "Çıkıp en kararlı tutumumuzla, inancımızla o gece süreci anlatmamız, insanların bunu duyması ve 'evet oluyor galiba' demesi kırılma anıydı bence'' ifadelerini kullandı.
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