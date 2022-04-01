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https://tr.sputniknews.com/20220401/imamoglu-ramazanda-150-bin-ihtiyac-sahibi-aileye-gida-kolisiyle-destek-olacagiz-1055228175.html
İmamoğlu: Ramazanda 150 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisiyle destek olacağız
İmamoğlu: Ramazanda 150 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisiyle destek olacağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayında İBB'nin 150 bin aileye gıda kolisi ile destek olacağını söyledi. Vatandaşlara da destek çağrısında bulunan İmamoğlu... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T11:40+0300
2022-04-01T11:40+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
ramazan
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Aile destek, anne-bebek destek ve eğitime destek paketleri ile daha geniş kitlelere yardım etmek istediklerini dile getiren İmamoğlu, "İş dünyasını, kurumları, kuruluşları, herkesi ihtiyacı olana elindeki imkanla yardım etmek isteyen herkesi İBB ile irtibata geçmeyi ve desteklerini bizim vasıtamızla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdığında gönüllerinin çok rahat olacağını duyurmak isterim" dedi.Ramazan ayına ilişkin iyi dileklerlerini dile getiren İmamoğlu, paylaşımına şu notu ekledi:"Ramazan; dayanışmadır, paylaşmaktır, gönülden hissetmektir. Bu ay 150 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisiyle destek olacağız. Siz de bir aileye destek olmak istiyorsanız ALO 153’ten bağış için bilgi alabilir ya da Askıda Fatura’yı kullanabilirsiniz"
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ekrem imamoğlu, ramazan

İmamoğlu: Ramazanda 150 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisiyle destek olacağız

11:40 01.04.2022
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayında İBB'nin 150 bin aileye gıda kolisi ile destek olacağını söyledi. Vatandaşlara da destek çağrısında bulunan İmamoğlu, İBB'nin askıda fatura ve bağış kampanyasını hatırlattı.
Aile destek, anne-bebek destek ve eğitime destek paketleri ile daha geniş kitlelere yardım etmek istediklerini dile getiren İmamoğlu, "İş dünyasını, kurumları, kuruluşları, herkesi ihtiyacı olana elindeki imkanla yardım etmek isteyen herkesi İBB ile irtibata geçmeyi ve desteklerini bizim vasıtamızla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdığında gönüllerinin çok rahat olacağını duyurmak isterim" dedi.
Ramazan ayına ilişkin iyi dileklerlerini dile getiren İmamoğlu, paylaşımına şu notu ekledi:
"Ramazan; dayanışmadır, paylaşmaktır, gönülden hissetmektir. Bu ay 150 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisiyle destek olacağız. Siz de bir aileye destek olmak istiyorsanız ALO 153’ten bağış için bilgi alabilir ya da Askıda Fatura’yı kullanabilirsiniz"
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