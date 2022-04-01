https://tr.sputniknews.com/20220401/imamoglu-ramazanda-150-bin-ihtiyac-sahibi-aileye-gida-kolisiyle-destek-olacagiz-1055228175.html

İmamoğlu: Ramazanda 150 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisiyle destek olacağız

İmamoğlu: Ramazanda 150 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisiyle destek olacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayında İBB'nin 150 bin aileye gıda kolisi ile destek olacağını söyledi. Vatandaşlara da destek çağrısında bulunan İmamoğlu... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T11:40+0300

2022-04-01T11:40+0300

2022-04-01T11:40+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ramazan

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Aile destek, anne-bebek destek ve eğitime destek paketleri ile daha geniş kitlelere yardım etmek istediklerini dile getiren İmamoğlu, "İş dünyasını, kurumları, kuruluşları, herkesi ihtiyacı olana elindeki imkanla yardım etmek isteyen herkesi İBB ile irtibata geçmeyi ve desteklerini bizim vasıtamızla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdığında gönüllerinin çok rahat olacağını duyurmak isterim" dedi.Ramazan ayına ilişkin iyi dileklerlerini dile getiren İmamoğlu, paylaşımına şu notu ekledi:"Ramazan; dayanışmadır, paylaşmaktır, gönülden hissetmektir. Bu ay 150 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisiyle destek olacağız. Siz de bir aileye destek olmak istiyorsanız ALO 153’ten bağış için bilgi alabilir ya da Askıda Fatura’yı kullanabilirsiniz"

türkiye

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ekrem imamoğlu, ramazan