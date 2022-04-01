https://tr.sputniknews.com/20220401/internet-zammi-2-ay-ertelendi-1055224554.html

İnternet zammı 2 ay ertelendi

İnternet zammı 2 ay ertelendi

Türk Telekom’un toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammın yürürlük tarihi 2 ay ertelendi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T07:51+0300

2022-04-01T07:51+0300

2022-04-01T07:51+0300

ekonomi

internet

zam

türk telekom

btk

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart tarihinde aldığı karara göre, bugünden itibaren Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında 1 Nisan'dan itibaren yüzde 67'lik bir artışa gidilmesine karar verilmişti. Kurul aldığı yeni kararla bu zammın yürürlük tarihini 1 Haziran'a erteledi.İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, 1 Haziran'dan itibaren tüketicilere de değişen oranlarda yansıtması bekleniyor.

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internet, zam, türk telekom, btk