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İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu
İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu
İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek, traktörüne el koydu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T00:26+0300
2022-04-01T00:26+0300
2022-04-01T00:26+0300
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filistin
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Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde bulunan Al-Tawana köyünde Filistinli yaşlı bir çiftçi İsrail güçleri tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi. İsrail güçleri ayrıca darp ettikleri Mufdhi Rabai isimli çiftçinin traktörüne de el koydu. Rabai’nin saldırının ardından tedavi için Abu Al-Hassan Al-Qassem Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
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israil, filistin
İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu
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İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek, traktörüne el koydu.
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde bulunan Al-Tawana köyünde Filistinli yaşlı bir çiftçi İsrail güçleri tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi.
İsrail güçleri ayrıca darp ettikleri Mufdhi Rabai isimli çiftçinin traktörüne de el koydu.
Rabai’nin saldırının ardından tedavi için Abu Al-Hassan Al-Qassem Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.