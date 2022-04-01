Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220401/israil-gucleri-filistinli-yasli-ciftciyi-darp-ederek-traktorune-el-koydu-1055219470.html
İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu
İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu
İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek, traktörüne el koydu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T00:26+0300
2022-04-01T00:26+0300
dünya
israil
filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045176486_0:206:2906:1841_1920x0_80_0_0_f6cc99b85d803475ed7ec9131f3f4641.jpg
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde bulunan Al-Tawana köyünde Filistinli yaşlı bir çiftçi İsrail güçleri tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi. İsrail güçleri ayrıca darp ettikleri Mufdhi Rabai isimli çiftçinin traktörüne de el koydu. Rabai’nin saldırının ardından tedavi için Abu Al-Hassan Al-Qassem Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045176486_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_a5fde4760c57c8b467e290f579824279.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, filistin

İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu

00:26 01.04.2022
© REUTERS / KARAMALLAH DAHERLübnan'ın İsrail sınırındaki bölgeye düzenlenen İsrail hava saldırılarından arta kalan mühimmatı inceleyen Lübnan askeri
Lübnan'ın İsrail sınırındaki bölgeye düzenlenen İsrail hava saldırılarından arta kalan mühimmatı inceleyen Lübnan askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / KARAMALLAH DAHER
Abone olTelegram
İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek, traktörüne el koydu.
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde bulunan Al-Tawana köyünde Filistinli yaşlı bir çiftçi İsrail güçleri tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi.
İsrail güçleri ayrıca darp ettikleri Mufdhi Rabai isimli çiftçinin traktörüne de el koydu.
Rabai’nin saldırının ardından tedavi için Abu Al-Hassan Al-Qassem Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала