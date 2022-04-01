https://tr.sputniknews.com/20220401/istanbul-merkezli-5-ilde-sahtecilik-operasyonu-eski-avcilar-belediye-baskani-da-gozaltinda-1055225062.html

İstanbul merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: Eski Avcılar belediye başkanı da gözaltında

İstanbul merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: Eski Avcılar belediye başkanı da gözaltında

İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T08:36+0300

2022-04-01T08:36+0300

2022-04-01T08:36+0300

türkiye

avcılar

sahtecilik

küçükçekmece

gözaltı

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.Söz konusu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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avcılar, sahtecilik, küçükçekmece, gözaltı