https://tr.sputniknews.com/20220401/istanbul-merkezli-5-ilde-sahtecilik-operasyonu-eski-avcilar-belediye-baskani-da-gozaltinda-1055225062.html
İstanbul merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: Eski Avcılar belediye başkanı da gözaltında
İstanbul merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: Eski Avcılar belediye başkanı da gözaltında
İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T08:36+0300
2022-04-01T08:36+0300
2022-04-01T08:36+0300
türkiye
avcılar
sahtecilik
küçükçekmece
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406271_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1e7253be6d7281c707f32be674c6c26b.jpg
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.Söz konusu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
türkiye
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406271_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_e4fb4d1426b73e701263f5a2cd4534ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avcılar, sahtecilik, küçükçekmece, gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: Eski Avcılar belediye başkanı da gözaltında
Abone ol
İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda zanlının yakalandığı belirtildi. Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.
Söz konusu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda çalışmaların devam ettiği kaydedildi.