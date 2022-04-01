https://tr.sputniknews.com/20220401/isvecli-basketbol-yildizi-cskaya-transfer-oldugu-icin-milli-takimdan-uzaklastirildi-1055234615.html

İsveçli basketbol yıldızı, CSKA'ya transfer olduğu için milli takımdan atıldı

İsveçli basketbol yıldızı, CSKA'ya transfer olduğu için milli takımdan atıldı

İsveç Basketbol Federasyonu, yıldız oyuncusu Jonas Jerebko'yu milli takımdan uzaklaştırma kararı aldı. Bunun nedeni, Jerebkon'nun iki kez EuroLeague şampiyonu... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T14:12+0300

2022-04-01T14:12+0300

2022-04-01T14:14+0300

ukrayna krizi

isveç

basketbol

cska moskova

milli takım

federasyon

uzaklaştırma

transfer

karar

jonas jerebko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055235664_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ca221f252ea8dc83890e525c3d290a1.png

Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun ardından çok sayıda spor federasyonu, Rus katılımcıların uluslararası etkinliklerde yer almasını engelleme kararı aldı. Birçok yabancı sporcu Rus kulüplerinden ayrılmayı tercih etti. İsveçli basketbol yıldızı Jonas Jerebko ise tam tersini yaptığı için ülkesinin federasyonunun yaptırımına uğradı. İsveç Basketbol Federasyonu, CSKA Moskova ile sözleşme imzalayan Jerebko'nun milli takımdan uzaklaştırılması kararı aldı. İsveç Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Fredrik Joulamo tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yar aldı:'CSKA gibi tarihi bir kulüpte oynamak bir onurdur'Jerebko ise yaptığı açıklamada, bu hafta başlarında kamuoyuna açıklanan transferi hakkında "CSKA gibi tarihi bir kulüpte oynamak bir onurdur" dedi.Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekâtının başlamasından bir ay sonra CSKA'ya transfer haberi, Jerebko'nun anavatanı İsveç'te tepkilere neden olmuştu. Milli takımdan uzaklaştırılmasının yanı sıra Jerebko'nun ana sponsorlarından biri, yıldız oyuncuyla sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220225/uefa-sampiyonlar-ligi-final-maci-rusya-yerine-fransada-yapilacak-1054231495.html

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

isveç, basketbol, cska moskova, milli takım, federasyon, uzaklaştırma, transfer, karar, jonas jerebko