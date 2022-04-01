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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/isvecli-basketbol-yildizi-cskaya-transfer-oldugu-icin-milli-takimdan-uzaklastirildi-1055234615.html
İsveçli basketbol yıldızı, CSKA'ya transfer olduğu için milli takımdan atıldı
İsveçli basketbol yıldızı, CSKA'ya transfer olduğu için milli takımdan atıldı
İsveç Basketbol Federasyonu, yıldız oyuncusu Jonas Jerebko'yu milli takımdan uzaklaştırma kararı aldı. Bunun nedeni, Jerebkon'nun iki kez EuroLeague şampiyonu... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T14:12+0300
2022-04-01T14:14+0300
ukrayna krizi
isveç
basketbol
cska moskova
milli takım
federasyon
uzaklaştırma
transfer
karar
jonas jerebko
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun ardından çok sayıda spor federasyonu, Rus katılımcıların uluslararası etkinliklerde yer almasını engelleme kararı aldı. Birçok yabancı sporcu Rus kulüplerinden ayrılmayı tercih etti. İsveçli basketbol yıldızı Jonas Jerebko ise tam tersini yaptığı için ülkesinin federasyonunun yaptırımına uğradı. İsveç Basketbol Federasyonu, CSKA Moskova ile sözleşme imzalayan Jerebko'nun milli takımdan uzaklaştırılması kararı aldı. İsveç Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Fredrik Joulamo tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yar aldı:'CSKA gibi tarihi bir kulüpte oynamak bir onurdur'Jerebko ise yaptığı açıklamada, bu hafta başlarında kamuoyuna açıklanan transferi hakkında "CSKA gibi tarihi bir kulüpte oynamak bir onurdur" dedi.Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekâtının başlamasından bir ay sonra CSKA'ya transfer haberi, Jerebko'nun anavatanı İsveç'te tepkilere neden olmuştu. Milli takımdan uzaklaştırılmasının yanı sıra Jerebko'nun ana sponsorlarından biri, yıldız oyuncuyla sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220225/uefa-sampiyonlar-ligi-final-maci-rusya-yerine-fransada-yapilacak-1054231495.html
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isveç, basketbol, cska moskova, milli takım, federasyon, uzaklaştırma, transfer, karar, jonas jerebko

İsveçli basketbol yıldızı, CSKA'ya transfer olduğu için milli takımdan atıldı

14:12 01.04.2022 (güncellendi: 14:14 01.04.2022)
© AP PhotoJonas Jerebko
Jonas Jerebko - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AP Photo
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İsveç Basketbol Federasyonu, yıldız oyuncusu Jonas Jerebko'yu milli takımdan uzaklaştırma kararı aldı. Bunun nedeni, Jerebkon'nun iki kez EuroLeague şampiyonu olan Rus kulübü CSKA Moskova ile sözleşme imzalaması.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun ardından çok sayıda spor federasyonu, Rus katılımcıların uluslararası etkinliklerde yer almasını engelleme kararı aldı. Birçok yabancı sporcu Rus kulüplerinden ayrılmayı tercih etti.
İsveçli basketbol yıldızı Jonas Jerebko ise tam tersini yaptığı için ülkesinin federasyonunun yaptırımına uğradı. İsveç Basketbol Federasyonu, CSKA Moskova ile sözleşme imzalayan Jerebko'nun milli takımdan uzaklaştırılması kararı aldı.
İsveç Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Fredrik Joulamo tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yar aldı:
"Federasyon, Jonas Jerebko ile Rusya'da oynama tercihi hakkında görüşme gerçekleştirdi ve bunun İsveç basketbolunun değerleriyle ve Rusya konusundaki net duruşumuzla çeliştiğine dikkat çekti. Bu diyalogdan sonra ne yazık ki, Jonas Jerebko'nun İsveç Milli Basketbol Takımı'nı temsil edebileceği hiçbir koşul olmadığını kendisine belirtmek zorunda kaldık."

'CSKA gibi tarihi bir kulüpte oynamak bir onurdur'

Jerebko ise yaptığı açıklamada, bu hafta başlarında kamuoyuna açıklanan transferi hakkında "CSKA gibi tarihi bir kulüpte oynamak bir onurdur" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekâtının başlamasından bir ay sonra CSKA'ya transfer haberi, Jerebko'nun anavatanı İsveç'te tepkilere neden olmuştu. Milli takımdan uzaklaştırılmasının yanı sıra Jerebko'nun ana sponsorlarından biri, yıldız oyuncuyla sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.
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