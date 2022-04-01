İsveçli basketbol yıldızı, CSKA'ya transfer olduğu için milli takımdan atıldı
14:12 01.04.2022 (güncellendi: 14:14 01.04.2022)
© AP PhotoJonas Jerebko
© AP Photo
İsveç Basketbol Federasyonu, yıldız oyuncusu Jonas Jerebko'yu milli takımdan uzaklaştırma kararı aldı. Bunun nedeni, Jerebkon'nun iki kez EuroLeague şampiyonu olan Rus kulübü CSKA Moskova ile sözleşme imzalaması.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun ardından çok sayıda spor federasyonu, Rus katılımcıların uluslararası etkinliklerde yer almasını engelleme kararı aldı. Birçok yabancı sporcu Rus kulüplerinden ayrılmayı tercih etti.
İsveçli basketbol yıldızı Jonas Jerebko ise tam tersini yaptığı için ülkesinin federasyonunun yaptırımına uğradı. İsveç Basketbol Federasyonu, CSKA Moskova ile sözleşme imzalayan Jerebko'nun milli takımdan uzaklaştırılması kararı aldı.
Former NBA-player Jonas Jerebko has been suspended from the Swedish national team. Announcement from @swebasketball came one day after Jerebko's signing with Russian basketball club CSKA Moscow was made official. 🇸🇪💙💛 https://t.co/72R6Wk5Sst— Szymon Szemberg (@Sz1909_Szemberg) March 31, 2022
İsveç Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Fredrik Joulamo tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yar aldı:
"Federasyon, Jonas Jerebko ile Rusya'da oynama tercihi hakkında görüşme gerçekleştirdi ve bunun İsveç basketbolunun değerleriyle ve Rusya konusundaki net duruşumuzla çeliştiğine dikkat çekti. Bu diyalogdan sonra ne yazık ki, Jonas Jerebko'nun İsveç Milli Basketbol Takımı'nı temsil edebileceği hiçbir koşul olmadığını kendisine belirtmek zorunda kaldık."
Press release: The Swedish Basketball Federation comments on Jonas Jerebko's choice to play in Russia.— Sweden Basketball 🇸🇪🏀 (@swebasketball) March 31, 2022
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'CSKA gibi tarihi bir kulüpte oynamak bir onurdur'
Jerebko ise yaptığı açıklamada, bu hafta başlarında kamuoyuna açıklanan transferi hakkında "CSKA gibi tarihi bir kulüpte oynamak bir onurdur" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekâtının başlamasından bir ay sonra CSKA'ya transfer haberi, Jerebko'nun anavatanı İsveç'te tepkilere neden olmuştu. Milli takımdan uzaklaştırılmasının yanı sıra Jerebko'nun ana sponsorlarından biri, yıldız oyuncuyla sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.