https://tr.sputniknews.com/20220401/izvestiya-abde-rus-sputnik-v-asisinin-tescil-proseduru-devam-ediyor-1055243020.html
İzvestiya: AB’de Rus Sputnik V aşısının tescil prosedürü devam ediyor
İzvestiya: AB’de Rus Sputnik V aşısının tescil prosedürü devam ediyor
Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) Rus basınına yapılan açıklamada Rus Sputnik V koronavirüs aşısının tesciline yönelik 'rolling review' olarak adlandırılan... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T17:20+0300
2022-04-01T17:20+0300
2022-04-01T17:20+0300
koronavirüs
sputnik v
avrupa ilaç ajansı
tescil
koronavirüs aşısı
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İzvestiya’ya konuşan EMA sözcüsü, Sputnik V’nin onaylanmasıyla ilgili 4 Mart'ta başlayan ve 'rolling review' olarak adlandırılan ön inceleme sürecinin devam ettiğini, ancak aktif bir inceleme aşamasının olmadığını söyledi.Sözcü, “Yerinde denetimlerin mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyordu, ancak Rusya ile uçuşların askıya alınması nedeniyle bu denetimler askıya alındı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) doğrudan temas halinde. Tüm detaylar Sağlık Bakanlığı ve RDIF tarafından açıklanacak” ifadelerini kullandı.EMA’da Sputnik V’nin kademeli inceleme süreci bir yıldır devam ediyor. Şu anda Avrupa’da Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Nuvaxovid olmak üzere dört aşı onaylanmış durumda. Rusya’nın Sputnik V, Çin’in Sinovac, Fransa’nın Sanofi Pasteur ve Fransa’nın Valneva aşısı da inceleme aşamasında.Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Sputnik V aşısı için ‘rolling review’ ismi verilen değerlendirme sürecine 4 Mart’ta başlamıştı. Macaristan ile Slovakya ise AB üyesi olmalarına karşın EMA’nın kararını beklemeden Sputnik V aşısının kullanımına onay vermişti.Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu aşının onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/sputnik-v-hiv-pozitif-bireylerde-etkinligi-kanitlanan-ilk-kovid-19-asisi-oldu-1055106409.html
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sputnik v, avrupa ilaç ajansı, tescil, koronavirüs aşısı
İzvestiya: AB’de Rus Sputnik V aşısının tescil prosedürü devam ediyor
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Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) Rus basınına yapılan açıklamada Rus Sputnik V koronavirüs aşısının tesciline yönelik 'rolling review' olarak adlandırılan inceleme sürecinin devam ettiği, ancak incelemelerde aktif bir aşamanın görülmediği belirtildi.
İzvestiya’ya konuşan EMA sözcüsü, Sputnik V’nin onaylanmasıyla ilgili 4 Mart'ta başlayan ve 'rolling review' olarak adlandırılan ön inceleme sürecinin devam ettiğini, ancak aktif bir inceleme aşamasının olmadığını söyledi.
Sözcü, “Yerinde denetimlerin mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyordu, ancak Rusya ile uçuşların askıya alınması nedeniyle bu denetimler askıya alındı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) doğrudan temas halinde. Tüm detaylar Sağlık Bakanlığı ve RDIF tarafından açıklanacak” ifadelerini kullandı.
EMA’da Sputnik V’nin kademeli inceleme süreci bir yıldır devam ediyor. Şu anda Avrupa’da Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Nuvaxovid olmak üzere dört aşı onaylanmış durumda. Rusya’nın Sputnik V, Çin’in Sinovac, Fransa’nın Sanofi Pasteur ve Fransa’nın Valneva aşısı da inceleme aşamasında.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Sputnik V aşısı için ‘rolling review’ ismi verilen değerlendirme sürecine 4 Mart’ta başlamıştı. Macaristan ile Slovakya ise AB üyesi olmalarına karşın EMA’nın kararını beklemeden Sputnik V aşısının kullanımına onay vermişti.
Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu aşının onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.