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Jim Carrey'den emeklilik kararı
Jim Carrey'den emeklilik kararı
Hollywood'ın başarılı isimlerinden Jim Carrey, oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıkladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T17:35+0300
2022-04-01T17:35+0300
yaşam
jim carrey
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Carrey, katıldıği bir röportaj esnasında gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” dedi. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulundu.Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtti. "Yeterince yaptım" diyerek konuşmasını tamamlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Will Smith'in tokat hadisesinin ardından Smith'i alkışlayan seyirciler için "Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan" ifadesini kullanmıştı.
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jim carrey, hollywood

Jim Carrey'den emeklilik kararı

17:35 01.04.2022
© AFP 2022 / Tiziana FABI Jim Carrey
Jim Carrey - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / Tiziana FABI
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Hollywood'ın başarılı isimlerinden Jim Carrey, oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıkladı.
Carrey, katıldıği bir röportaj esnasında gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” dedi. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısındaOldukça ciddiyim” açıklamasında bulundu.
Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.
"Yeterince yaptım" diyerek konuşmasını tamamlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Will Smith'in tokat hadisesinin ardından Smith'i alkışlayan seyirciler için "Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan" ifadesini kullanmıştı.
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