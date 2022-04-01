https://tr.sputniknews.com/20220401/jim-carreyden-emeklilik-karari-1055243744.html

Jim Carrey'den emeklilik kararı

Jim Carrey'den emeklilik kararı

Hollywood'ın başarılı isimlerinden Jim Carrey, oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıkladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T17:35+0300

2022-04-01T17:35+0300

2022-04-01T17:35+0300

yaşam

jim carrey

hollywood

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Carrey, katıldıği bir röportaj esnasında gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” dedi. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulundu.Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtti. "Yeterince yaptım" diyerek konuşmasını tamamlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Will Smith'in tokat hadisesinin ardından Smith'i alkışlayan seyirciler için "Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan" ifadesini kullanmıştı.

hollywood

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jim carrey, hollywood