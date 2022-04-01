https://tr.sputniknews.com/20220401/kacak-gocmenlere-ev-kiralayanlara-uygulanan-ceza-26-bin-750-liraya-cikarildi-1055224449.html
Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara uygulanan ceza 26 bin 750 liraya çıkarıldı
Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara uygulanan ceza 26 bin 750 liraya çıkarıldı
Hükümetin ‘seyreltme politikası’ doğrultusunda, kaçak göçmenlere yasa dışı şekilde ev kiraya verenlerle, kaçakları barındıran otel ve müesseselere yaptırımlar... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T07:21+0300
2022-04-01T07:21+0300
2022-04-01T07:21+0300
türkiye
göçmen
kiralık ev
ceza
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Resmi rakamlara göre 5 milyon 400 bin, gayri resmi rakamlara göre ise 7 milyona yakın yabancı uyruklu insanın yaşadığı Türkiye'de, son dönemlerde yaşanan yerli yabancı çatışmaları ile gettolaşmanın önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nca yürürlüğe sokulan "seyreltme politikası" doğrultusunda, kaçak ve yasadışı şekilde ev kiraya verenlerle, kaçak göçmen barındıran otel ve müesseselere yaptırımlar ağırlaştırıldı. Milliyet'ten Fatih Zengin'in haberine göre, kontratsız ve yasadışı şekilde 15 günün altında günübirlik ve haftalık olarak kaçak göçmenlere ev kiraya veren ve barındıran şahıslara verilen ceza 19 bin 800 liradan 26 bin 750 liraya çıkartılırken, suçun 3 defa mükerrer hale gelmesinde oteller için ruhsat iptali, evler için ise süresiz mühürleme cezası yürürlüğe sokuldu.19 bin 800 TL cezaİstanbul’da geçtiğimiz yıl 13 bin 648 ev ve daire kiralamasının denetlenirken, kanunlara aykırı ve yasadışı kiralandığı belirlenen 758 daireye işlem yapıldı. 694 ev sahibine 19 bin 800’er lira para cezası uygulanıp 687 daire mühürlendi.
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göçmen, kiralık ev, ceza
Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara uygulanan ceza 26 bin 750 liraya çıkarıldı
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Hükümetin ‘seyreltme politikası’ doğrultusunda, kaçak göçmenlere yasa dışı şekilde ev kiraya verenlerle, kaçakları barındıran otel ve müesseselere yaptırımlar ağırlaştırıldı.
Resmi rakamlara göre 5 milyon 400 bin, gayri resmi rakamlara göre ise 7 milyona yakın yabancı uyruklu insanın yaşadığı Türkiye'de, son dönemlerde yaşanan yerli yabancı çatışmaları ile gettolaşmanın önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nca yürürlüğe sokulan "seyreltme politikası" doğrultusunda, kaçak ve yasadışı şekilde ev kiraya verenlerle, kaçak göçmen barındıran otel ve müesseselere yaptırımlar ağırlaştırıldı.
Milliyet'ten Fatih Zengin'in haberine göre
, kontratsız ve yasadışı şekilde 15 günün altında günübirlik ve haftalık olarak kaçak göçmenlere ev kiraya veren ve barındıran şahıslara verilen ceza
19 bin 800 liradan 26 bin 750 liraya çıkartılırken, suçun 3 defa mükerrer hale gelmesinde oteller için ruhsat iptali, evler için ise süresiz mühürleme cezası yürürlüğe sokuldu.
19 bin 800 TL ceza
İstanbul’da geçtiğimiz yıl 13 bin 648 ev ve daire kiralamasının denetlenirken, kanunlara aykırı ve yasadışı kiralandığı belirlenen 758 daireye işlem yapıldı. 694 ev sahibine 19 bin 800’er lira para cezası uygulanıp 687 daire mühürlendi.