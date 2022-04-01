https://tr.sputniknews.com/20220401/kacak-gocmenlere-ev-kiralayanlara-uygulanan-ceza-26-bin-750-liraya-cikarildi-1055224449.html

Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara uygulanan ceza 26 bin 750 liraya çıkarıldı

Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara uygulanan ceza 26 bin 750 liraya çıkarıldı

Hükümetin ‘seyreltme politikası’ doğrultusunda, kaçak göçmenlere yasa dışı şekilde ev kiraya verenlerle, kaçakları barındıran otel ve müesseselere yaptırımlar... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T07:21+0300

2022-04-01T07:21+0300

2022-04-01T07:21+0300

türkiye

göçmen

kiralık ev

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052272033_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_02f3ac337377750d19266dc27c0900cd.jpg

Resmi rakamlara göre 5 milyon 400 bin, gayri resmi rakamlara göre ise 7 milyona yakın yabancı uyruklu insanın yaşadığı Türkiye'de, son dönemlerde yaşanan yerli yabancı çatışmaları ile gettolaşmanın önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nca yürürlüğe sokulan "seyreltme politikası" doğrultusunda, kaçak ve yasadışı şekilde ev kiraya verenlerle, kaçak göçmen barındıran otel ve müesseselere yaptırımlar ağırlaştırıldı. Milliyet'ten Fatih Zengin'in haberine göre, kontratsız ve yasadışı şekilde 15 günün altında günübirlik ve haftalık olarak kaçak göçmenlere ev kiraya veren ve barındıran şahıslara verilen ceza 19 bin 800 liradan 26 bin 750 liraya çıkartılırken, suçun 3 defa mükerrer hale gelmesinde oteller için ruhsat iptali, evler için ise süresiz mühürleme cezası yürürlüğe sokuldu.19 bin 800 TL cezaİstanbul’da geçtiğimiz yıl 13 bin 648 ev ve daire kiralamasının denetlenirken, kanunlara aykırı ve yasadışı kiralandığı belirlenen 758 daireye işlem yapıldı. 694 ev sahibine 19 bin 800’er lira para cezası uygulanıp 687 daire mühürlendi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

göçmen, kiralık ev, ceza