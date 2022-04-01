https://tr.sputniknews.com/20220401/kalyon-holding-iga-istanbul-havalimanindaki-payini-yuzde-55e-cikariyor-1055220413.html

Kalyon Holding, İGA İstanbul Havalimanı’ndaki payını yüzde 55’e çıkarıyor

Kalyon Holding, İGA İstanbul Havalimanı’ndaki payını yüzde 55’e çıkarıyor

Kalyon Holding, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan İGA İstanbul Havalimanı’ndaki payını yüzde 55’e çıkarıyor. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T00:32+0300

2022-04-01T00:32+0300

2022-04-01T00:32+0300

ekonomi

kalyon holding

iga havalimanı işletmesi a.ş

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi bölgenin küresel bir yolcu ve ticaret hub’ı olarak dünya ekonomisinin merkezlerinden biri haline getiren ve salgına rağmen Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı’nda ortaklık yapısı değişiyor.Sanayiden enerjiye, altyapı projelerinden havalimanı işletmeciliğine kadar Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında rol oynayan ve stratejik sektörlere yatırımlar yapan Kalyon Holding, Limak İnşaat ve Mapa İnşaat’ın İGA Havalimanı İşletmeleri AŞ’deki yüzde 20’şer hisselerini devretmelerinin ardından, yüzde 55’lik pay ile İGA İstanbul Havalimanı’nın büyük hissedarı oluyor. İşlemlerin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor.'Ülkemize, Havalimanımıza ve Türk havacılık sektörüne sonuna kadar inanıyoruz'Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havacılığı stratejik sektörlerden biri olarak belirlediklerini belirterek, İGA İstanbul Havalimanı’nın çoğunluk hisselerine sahip olma girişimlerinin esasının da buna dayandığını aktardı. Kalyoncu, şunları kaydetti:'Havacılık ve enerji stratejik sektörlerimiz'Kalyon Holding’in topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa edebilme hedefiyle yoluna devam ettiğinin altını çizen Kalyoncu, şöyle devam etti:

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kalyon holding, iga havalimanı işletmesi a.ş