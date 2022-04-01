https://tr.sputniknews.com/20220401/kanalizasyondan-yillik-5-milyon-liralik-altin-toplanacak-1055227982.html

Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak

Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak

Kahramanmaraş'ta takı üretim tesislerinde her yıl ortalama 5 kilo altının toz halinde kanalizasyona karıştı tespit edildi. Altınların ekonomiye kazandırılması... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T11:33+0300

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türkiye

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kanalizasyon

atık

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Kahramanmaraş'ta takı üretim tesislerinde kanalizasyona karışan altın tozları kurulacak tesisle yeniden ekonomiye kazandırılacak.107 bin metrekare kapalı alanda 400 atölyesiyle dünyanın en büyük altın takı üretim tesisi olan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumcular Sitesi’nde her yıl 5 ile 7 ton arasında 24 ayar altın, çeşitli işlemlerden geçirilerek bilezik, kolye, küpe, yüzük, gerdanlık gibi takı ürünlerine dönüştürülüyor.İstanbul'dan sonra en çok takının üretildiği Kahramanmaraş'ta, takı üretiminde ortaya çıkan altın tozları ya atölyelerde yerlere düşüyor ya da çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışıyor. Yerlere düşen altın tozlarının büyük bir kısmı çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar ekonomiye kazandırılırken, çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışan altın tozları ise lavaboda kanalizasyona karışıyor.5 kilo altının kanalizasyona karıştığı tespit edildiKahramanmaraş Kuyumcular Odası, takı üretimi sırasında ortaya çıkan ve kuyumcular için büyük fire olarak kabul edilen altın tozlarının ne kadarının kanalizasyona karıştığının tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile bir çalışma yaptı. Altınşehir Kuyumcular Sitesi kanalizasyonundan örnekler alındı. Yapılan analizinde yıllık 5 kilo altının kanalizasyona karıştığı tespit edildi. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, çalışanlar ne kadar dikkat etse de kanalizasyona altın karışmasının önüne geçemediklerini belirtti. Kanalizasyona karışan altının çok ciddi bir ekonomik değerinin olduğunu ifade eden Öz, şöyle konuştu:'Bakanlığımız tesis için 5 milyon lira hibe verecek'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, bu konuyla ilgili bir proje sunduklarını anlatan Öz, bu yıl içinde projeyi hayata geçirmek istediklerini belirtti. Öz, "Tesiste yapılacak olan ayrıştırma ile kanalizasyona karışan altının geri dönüşümünü sağlayacağız. Tesisin yaklaşık maliyeti 10 milyon lira ve bakanlığımız bunun 5 milyon lirasını hibe edecek. Yani, tesis 2 yılda kendisini amorti edecek" dedi. Hacı Mustafa Öz ayrıca kanalizasyondan elde edilecek gelirin, Altınşehir Kuyumcular Sitesi’nin giderlerinde kullanacağını, böylelikle altının dolaylı olarak esnafa geri dönmüş olacağını söyledi. Fire, tüm kuyumcuların en büyük problemiYapılması planlanan arıtma tesisi, Altınşehir'deki kuyumcuları da sevindirdi. 15 yıldır kuyumcu atölyesinde takı ürettiğini belirten Yahya Gözübenli, ne kadar önlem alsalar da yine de takı üretiminde fire verildiğini söyledi.Bu nedenle yapılacak tesisin önemli olduğunu ifade eden Gözübenli, "Fire, tüm kuyumcuların en büyük ortak sorunu. Bazen öyle günler geliyor ki, yaptığımız işlerdeki fireler kazanacağımız işçiliğin boyunu aşıyor. Başkanımız da bunu gözlemleyerek kanalizasyona arıtma tesisi yapma projesini başlattı" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220401/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055225353.html

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türkiye, kahramanmaraş, altın, kanalizasyon, atık