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https://tr.sputniknews.com/20220401/kdv-indirimi-bugun-etiketlere-yansiyacak-1055226297.html
KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak
KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak
Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi, bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. Bebek bezi, tuvalet kağıdı, deterjan gibi ürünlerde KDV oranı yüzde 18'den... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T10:01+0300
2022-04-01T10:01+0300
ekonomi
gıda fiyatları
ekonomi
kdv
katma değer vergisi (kdv)
market
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Temel gıda ürünlerine gelen KDV indiriminin ardından temizlik ürünlerinde de KDV indirimine gidildi. Yapılan düzenlemeyle temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.Deterjan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu KDV oranı değişen ürünler kapsamında.İndirim bugünden itibaren yansıyacak Yapılan KDV indirimi bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. KDV indirimini uygulamayan firmalara cezalar kesilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220331/derin-yoksulluk-aginin-kurucusu-foggo-bebek-bezi-ve-ped-temel-ihtiyac-kdv-tamamen-kaldirilmali-1055201292.html
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gıda fiyatları, ekonomi, kdv, katma değer vergisi (kdv), market

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

10:01 01.04.2022
© İHAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© İHA
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Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi, bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. Bebek bezi, tuvalet kağıdı, deterjan gibi ürünlerde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşecek.
Temel gıda ürünlerine gelen KDV indiriminin ardından temizlik ürünlerinde de KDV indirimine gidildi. Yapılan düzenlemeyle temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
Deterjan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu KDV oranı değişen ürünler kapsamında.

İndirim bugünden itibaren yansıyacak

Yapılan KDV indirimi bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. KDV indirimini uygulamayan firmalara cezalar kesilecek.
Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Foggo: Bebek bezi ve hijyenik ped temel ihtiyaç, KDV tamamen kaldırılmalı 30.03.2022 ANLAT BANA - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
ANLAT BANA
Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Foggo: Bebek bezi ve ped temel ihtiyaç, KDV tamamen kaldırılmalı
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