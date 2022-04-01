https://tr.sputniknews.com/20220401/kdv-indirimi-bugun-etiketlere-yansiyacak-1055226297.html
KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak
KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak
Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi, bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. Bebek bezi, tuvalet kağıdı, deterjan gibi ürünlerde KDV oranı yüzde 18'den... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T10:01+0300
2022-04-01T10:01+0300
2022-04-01T10:01+0300
ekonomi
gıda fiyatları
ekonomi
kdv
katma değer vergisi (kdv)
market
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Temel gıda ürünlerine gelen KDV indiriminin ardından temizlik ürünlerinde de KDV indirimine gidildi. Yapılan düzenlemeyle temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.Deterjan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu KDV oranı değişen ürünler kapsamında.İndirim bugünden itibaren yansıyacak Yapılan KDV indirimi bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. KDV indirimini uygulamayan firmalara cezalar kesilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220331/derin-yoksulluk-aginin-kurucusu-foggo-bebek-bezi-ve-ped-temel-ihtiyac-kdv-tamamen-kaldirilmali-1055201292.html
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gıda fiyatları, ekonomi, kdv, katma değer vergisi (kdv), market
KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak
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Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi, bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. Bebek bezi, tuvalet kağıdı, deterjan gibi ürünlerde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşecek.
Temel gıda ürünlerine gelen KDV indiriminin ardından temizlik ürünlerinde de KDV indirimine gidildi. Yapılan düzenlemeyle temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
Deterjan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu KDV oranı değişen ürünler kapsamında.
İndirim bugünden itibaren yansıyacak
Yapılan KDV indirimi bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. KDV indirimini uygulamayan firmalara cezalar kesilecek.