https://tr.sputniknews.com/20220401/kdv-indirimi-bugun-etiketlere-yansiyacak-1055226297.html

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi, bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. Bebek bezi, tuvalet kağıdı, deterjan gibi ürünlerde KDV oranı yüzde 18'den... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T10:01+0300

2022-04-01T10:01+0300

2022-04-01T10:01+0300

ekonomi

gıda fiyatları

ekonomi

kdv

katma değer vergisi (kdv)

market

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Temel gıda ürünlerine gelen KDV indiriminin ardından temizlik ürünlerinde de KDV indirimine gidildi. Yapılan düzenlemeyle temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.Deterjan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu KDV oranı değişen ürünler kapsamında.İndirim bugünden itibaren yansıyacak Yapılan KDV indirimi bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. KDV indirimini uygulamayan firmalara cezalar kesilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220331/derin-yoksulluk-aginin-kurucusu-foggo-bebek-bezi-ve-ped-temel-ihtiyac-kdv-tamamen-kaldirilmali-1055201292.html

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gıda fiyatları, ekonomi, kdv, katma değer vergisi (kdv), market