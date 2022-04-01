https://tr.sputniknews.com/20220401/kremlin-putin-bugun-erdoganla-telefonda-gorusecek-1055233124.html

Kremlin: Putin bugün Erdoğan’la telefonda görüşecek

Kremlin: Putin bugün Erdoğan’la telefonda görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T13:05+0300

2022-04-01T13:05+0300

2022-04-01T13:52+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün birkaç uluslararası telefon görüşmesi gerçekleştireceğini, bunlardan birisinin Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacağını belirtti.Peskov, “Ankara’daki meslektaşlarımız bu görüşmeyi duyurdu, Erdoğan’la telefon görüşmesi yapılacağını doğruluyoruz” dedi.‘Avrupa’ya gaz tedarikini hemen bugün durdurmayacağız’Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın, kendisinden satın alınan doğalgaz için bundan sonra ruble ile ödeme yapılmasını bekliyor olmasının, ödemelerin ruble üstünden yapılmaması halinde bu ülkelere gazın hemen nisan başında kesileceği anlamına geldiğini söyledi.Peskov, söz konusu yeni uygulamanın 1 Nisan’dan itibaren alınan doğalgaz için yapılacak ödemeler için geçerli olduğunu, bu dönemde alınan gaz için ödemelerininse nisanın ikinci yarısı ile mayısta yapılması gerektiğini kaydetti.Kremlin Sözcüsü, Rus gazı için ödemelerin ruble ile yapılması yönündeki kararlarını değiştirmeyeceklerini de belirtti ve ruble’nin şu an Rusya’da en güvenli para birimi olarak görüldüğünü dile getirdi.Peskov’un bu açıklamaları, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Rusya’ya hasım ülkeler listesinde yer alan ülkelerden doğalgaz ödemelerini artık ruble olarak kabul edileceğini içeren kararı imzalamasını izledi.Hasım ülkeler listesinde, Rusya’ya Ukrayna’daki askeri operasyonu nedeniyle ekonomik yaptırımlar uygulayan ülkeler yer alıyor. Rusya lideri, söz konusu yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın, kendisine euro ile yapılan doğalgaz ödemelerinin bir kısmına, varlıklarının dondurulmuş olması nedeniyle ulaşamadıklarını kaydemişti.‘Belgorod’daki yakıt tesisine saldırı, Ukrayna ile barış görüşmeleri için konforlu koşullar oluşturmuyor’ Diğer yandan Peskov, Ukrayna’nın, Rusya’nın Belgorod kentindeki bir yakıt tesisine saldırı düzenlenmiş olmasının, bu ülke ile gerçekleştirilen barış görüşmelerine devam edilmesi için ‘pek konforlu koşullar oluşturmadığını’ ifade etti. Peskov söz konusu yorumu, Ukrayna’nın düzenlediği saldırıyı, gerilimin tırmandırılması olarak görüp görmediğinin sorulması üstüne yaptı. Kremlin Sözcüsü, yakıt tesisine yönelik saldırı konusunda Devlet Başkanı Putin’in bilgilendirildiğini de ekledi. Ayrıca, saldırının ardından kentte yanıt tedarik sorunu yaşanmaması için Belgorod’daki yerel idarecilerin yakıt tedarik zincirini yeniden düzenlemek için çalıştıklarını kaydetti. Rus yetkililer daha önce, Ukrayna ordusunun helikopterler ile Belgorod’daki bir yakıt tesisine saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna tarafı, saldırıyı henüz üstlenmedi. bu, Rusya’nın askeri operasyon başlatmasından beri Ukrayna’nın Rusya topraklarında bir tesisi hedef aldığı ilk saldırı.

https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-rusya-kapali-ulke-olmayacak-1055212071.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin