https://tr.sputniknews.com/20220401/kultur-ve-turizm-bakanligi-206-sozlesmeli-personel-alacak-1055221954.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı çeşitli kadrolara 206 sözleşmeli personel alımı yapacak. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T02:44+0300

2022-04-01T02:44+0300

2022-04-01T02:44+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

sözleşmeli personel

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1044483994_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32d38085e89b91638d921b2e13eeead9.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere arkeolog ve müze araştırmacısı pozisyonlarına sözlü sınav ile toplam 69 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi.Bakanlığın bir başka ilanında ise taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 6 avukat, 4 çocuk gelişimcisi, 127 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 137 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.Her iki ilan için başvurular 11-25 Nisan'da elektronik ortamda "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılacak.Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kültür ve turizm bakanlığı, sözleşmeli personel, resmi gazete