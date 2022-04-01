Kurtulmuş: Hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilme kabiliyetimizi diri tuttuk
01:06 01.04.2022 (güncellendi: 01:08 01.04.2022)
© AANuman Kurtulmuş
© AA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilme kabiliyetimizi diri tuttuk. Biz bu bölgede savaş istemiyoruz. İkisi de dost ülkemiz. Bu bölgedeki herhangi bir çatışma bizi doğrudan etkilemektedir" dedi.
Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de bulunan Saint George Kilisesi'nde gerçekleştirilen TRT Haber-TRT Kurdi ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
'Türkiye artık bu dil üzerinden baskı devirlerini çok çok geride bırakmıştır'
Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Toplumun her kesimine ulaştığımız görüşmeler yapıyoruz. Diyarbakır küllerinden yeniden ayağa kalkmış bir şehir. Diyarbakır anneleri siyasi bir mesele değildir. Keşke bütün siyasi partiler de gelip onların acısını paylaşsa. Sizin ana dilinizi seçmek ya da benim ana dilimi seçmek gibi bir şansım yok. Ana dili, ana sütü kadar helaldir. Türkiye artık bu dil üzerinden baskı devirlerini çok çok geride bırakmıştır.
'Bu coğrafyadaki her çatışma birinci dereceden Türkiye’yi etkiler'
Hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilme kabiliyetini diri tuttuk. Türkiye güçlü bir devlet olarak bu süreçte son derece akıllı, ilkeli bir politika izledi. Türkiye’nin bu hususta öncü rolü, Cumhurbaşkanımızın da küresel liderliği bu süreçte tescil edilmiştir. Biz bu bölgede savaş istemiyoruz. Bu coğrafyadaki her çatışma birinci dereceden Türkiye’yi etkiler. Dolayısıyla biz bu bölgedeki bütün sorunların müzakere masasında çözülebileceğine inanıyoruz. Başta ana muhalefet partisi yapılan iyi işleri bile görmezden geliyor. Bütün bunlar yokmuş gibi niye böyle bir dış politika yapıyorsunuz gibi bir şey söylemek aslında bir acziyet ifadesidir.
'Ekonomik alanda birtakım ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuz aşikar'
Türkiye'de ekonomik alanda birtakım ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuz aşikar. Bunların farkındayız. En başta hayat pahalılığı olmak üzere üretim maliyetleri, üretim girdilerindeki artma söz konusu, bunları biliyoruz. Vatandaşımızın gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan herhangi bir ekonomik sorun yok. Bunların nasıl ortadan kaldırılacağını da biliyoruz. Eldeki imkanlar çerçevesinde vatandaşlarımızın sıkıntılarını azaltabilecek, özellikle dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artırabilecek tedbirlere başvuruyoruz.
'Stokçuluk milletimiz tarafından da hiçbir zaman tasvip edilmemiş bir şey'
Ekonomik ortam çok değişken, fiyatlar çok oynak. Dolayısıyla daha fazla kar elde edelim kaygısıyla fiyatları aşağıya indirmiyorlar. Hatta mallarını stokluyorlar. Stokçuluk milletimiz tarafından da hiçbir zaman tasvip edilmemiş bir şey. Tefecilik ve stokçuluk, bunların ikisi neredeyse birbiriyle eşit görülür. Dolayısıyla bu ekonomik ortamda daha fazla para kazanmak derdinde olan vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz, inanın buradan kazandığınız 3 kuruş fazla paranın hiçbir hayrını görmezsiniz.
Çiftçimizin üretim maliyetlerinde ciddi yükselmeler olduğu aşikardır. Çiftçimiz bütün zorluklara rağmen toprakla uğraşmaktan vazgeçmiyor, üretimden vazgeçmiyor.
'Seçim barajının düşürülmesi demokratik bir kazanımdır'
Seçim barajının düşürülmesi demokratik bir kazanımdır. 'Artık oylar' üzerinden sağlanan kazancın önüne geçildi. 2023 için kilit olan husus, gönlüne girmeyi başardığımız halkın gönlünden düşmememizdir. Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Halkımızın gönlüne girmeyi sürdüreceğiz.