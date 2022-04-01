Kurtulmuş: Hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilme kabiliyetimizi diri tuttuk

Hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilme kabiliyetini diri tuttuk. Türkiye güçlü bir devlet olarak bu süreçte son derece akıllı, ilkeli bir politika izledi. Türkiye’nin bu hususta öncü rolü, Cumhurbaşkanımızın da küresel liderliği bu süreçte tescil edilmiştir. Biz bu bölgede savaş istemiyoruz. Bu coğrafyadaki her çatışma birinci dereceden Türkiye’yi etkiler. Dolayısıyla biz bu bölgedeki bütün sorunların müzakere masasında çözülebileceğine inanıyoruz. Başta ana muhalefet partisi yapılan iyi işleri bile görmezden geliyor. Bütün bunlar yokmuş gibi niye böyle bir dış politika yapıyorsunuz gibi bir şey söylemek aslında bir acziyet ifadesidir.