https://tr.sputniknews.com/20220401/kurumlar-vergisinde-beyan-donemi-basladi-1055238964.html

Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı

Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı

Kurumlar vergisi mükellefleri için 2021 hesap dönemine ilişkin beyan dönemi başladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T15:40+0300

2022-04-01T15:40+0300

2022-04-01T15:41+0300

ekonomi

vergi

kurumlar vergisi

türkiye

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Mükellefler 2021 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini 1 Nisan-5 Mayıs döneminde "www.gib.gov.tr" aracılığıyla "https://ebeyanname.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden elektronik ortamda verebilecek.Kurumlar vergisi beyannamesini verirken Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) hazırladığı "Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi"nden yararlanabilecek.Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler, tahakkuk eden kurumlar vergisini GİB internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların kredi/banka kartlarıyla, banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi/banka kartlarıyla, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından ödeyebilecek.Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefi olarak sıralanıyor.Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere Vergi İletişim Merkezinin 189 numaralı telefon hattından, GİB'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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vergi, kurumlar vergisi, türkiye