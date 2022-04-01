https://tr.sputniknews.com/20220401/lavrov-istanbulda-ukraynanin-kirim-ve-donbass-konusunda-daha-anlayisli-oldugunu-gorduk-1055231368.html

Lavrov: İstanbul'da Ukrayna'nın Kırım ve Donbass konusunda daha anlayışlı olduğunu gördük

Lavrov: İstanbul'da Ukrayna'nın Kırım ve Donbass konusunda daha anlayışlı olduğunu gördük

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da yapılan son görüşmede Ukrayna tarafının Kırım ve Donbass konusunda çok daha anlayışlı olduğunu gördüklerini... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T12:38+0300

2022-04-01T12:38+0300

2022-04-01T12:48+0300

sergey lavrov

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar'la görüşen Lavrov, ortak basın toplantısında hafta başında İstanbul'da Ukrayna tarafıyla yapılan müzakereye değindi. İstanbul'daki müzakerede kağıda dökülen mutabakatların geliştirilip formüle edilmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Biz yanıtımızı hazırlıyoruz. Orada bir ilerleme var, her şeyden önce Ukrayna'nın bir blok ülkesi olmasının, Ukrayna'nın Kuzey Atlantik İttifakı'nda mutluluğu aramasının imkansızlığı konusunda, nükleersiz, tarafsız statü konusunda. Şu anda bunun mutlak bir gereklilik olduğunun bilincine varılıyor" dedi."Aynı şekilde bir başka gerçeklik, yani Kırım ve Donbass'taki durum konusunda çok daha fazla anlayış gördük" diye devam eden Lavrov, sonraki görüşmelerle ilgili henüz nihai olarak mutabık kalınmış bir plan olmadığını, çalışmaların sürdüğünü ve vakti geldiğinde duyurulacağını kaydetti.

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sergey lavrov, ukrayna, rusya, istanbul, hindistan