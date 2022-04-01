https://tr.sputniknews.com/20220401/lavrov-modiyle-gorustu-basbakan-ulkeye-gelen-6-disisleri-bakanindan-sadece-lavrovu-kabul-etti-1055242744.html

Lavrov, Modi'yle görüştü: 'Başbakan, ülkeye gelen 6 dışişleri bakanından sadece Lavrov'u kabul etti'

Lavrov, Modi'yle görüştü: 'Başbakan, ülkeye gelen 6 dışişleri bakanından sadece Lavrov'u kabul etti'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yeni Delhi ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Hint basını, Modi'nin... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T17:12+0300

2022-04-01T17:12+0300

2022-04-01T17:12+0300

dünya

sergey lavrov

narendra modi

hindistan başbakanı narendra modi

görüşme

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hindistan

dışişleri bakanı

başbakan

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Telegram hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Modi'nin Lavrov'u kabul ettiğini belirterek görüşmeden fotoğraflar paylaştı.'Yaklaşık 40 dakika sürdü'NDTV televizyonu, Lavrov ile Modi arasındaki görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirtti.Haberde son iki haftada Yeni Delhi'yi İngiltere, Çin, Avusturya, Yunanistan ve Meksika dışişleri bakanlarının da ziyaret ettiğine dikkat çekilerek Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sadece Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul ettiğinin altı çizildi.

https://tr.sputniknews.com/20220401/lavrov-istanbulda-ukraynanin-kirim-ve-donbass-konusunda-daha-anlayisli-oldugunu-gorduk-1055231368.html

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