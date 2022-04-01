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Lavrov, Modi'yle görüştü: 'Başbakan, ülkeye gelen 6 dışişleri bakanından sadece Lavrov'u kabul etti'
Lavrov, Modi'yle görüştü: 'Başbakan, ülkeye gelen 6 dışişleri bakanından sadece Lavrov'u kabul etti'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yeni Delhi ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Hint basını, Modi'nin... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T17:12+0300
2022-04-01T17:12+0300
dünya
sergey lavrov
narendra modi
hindistan başbakanı narendra modi
görüşme
rusya
hindistan
dışişleri bakanı
başbakan
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Telegram hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Modi'nin Lavrov'u kabul ettiğini belirterek görüşmeden fotoğraflar paylaştı.'Yaklaşık 40 dakika sürdü'NDTV televizyonu, Lavrov ile Modi arasındaki görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirtti.Haberde son iki haftada Yeni Delhi'yi İngiltere, Çin, Avusturya, Yunanistan ve Meksika dışişleri bakanlarının da ziyaret ettiğine dikkat çekilerek Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sadece Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul ettiğinin altı çizildi.
https://tr.sputniknews.com/20220401/lavrov-istanbulda-ukraynanin-kirim-ve-donbass-konusunda-daha-anlayisli-oldugunu-gorduk-1055231368.html
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sergey lavrov, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, görüşme, rusya, hindistan, dışişleri bakanı, başbakan

Lavrov, Modi'yle görüştü: 'Başbakan, ülkeye gelen 6 dışişleri bakanından sadece Lavrov'u kabul etti'

17:12 01.04.2022
© Fotoğraf : Telegram / Mariya ZaharovaRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yeni Delhi ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yeni Delhi ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© Fotoğraf : Telegram / Mariya Zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yeni Delhi ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Hint basını, Modi'nin son iki haftada ülkeyi ziyaret eden 6 dışişleri bakanından sadece Lavrov'la görüştüğünü öne çıkardı.
Telegram hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Modi'nin Lavrov'u kabul ettiğini belirterek görüşmeden fotoğraflar paylaştı.

'Yaklaşık 40 dakika sürdü'

NDTV televizyonu, Lavrov ile Modi arasındaki görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirtti.

Haberde son iki haftada Yeni Delhi'yi İngiltere, Çin, Avusturya, Yunanistan ve Meksika dışişleri bakanlarının da ziyaret ettiğine dikkat çekilerek Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sadece Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul ettiğinin altı çizildi.
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