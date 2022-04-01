https://tr.sputniknews.com/20220401/letonya-v-ve-z-sembollerini-yasakladi-1055225868.html

Letonya, 'V' ve 'Z' sembollerini yasakladı

Letonya, 'V' ve 'Z' sembollerini yasakladı

Letonya parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının sembolleri halinde gelen 'V' ve 'Z' harflerini 'saldırganlığı yücelttiği' gerekçesiyle... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T09:42+0300

2022-04-01T09:42+0300

2022-04-01T09:43+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

harf

letonya

sembol

yasak

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Letonya parlamentosu, Ukrayna'daki Rus askeri birliklerinin kullandığı 'V' ve 'Z' sembollerinin kamusal alanda kullanımını, 'saldırganlığı ve savaş suçlarını yücelttiği' gerekçesiyle yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.Ukrayna'nın çağrısı doğrultusunda kabul edilen tasarı uyarınca, halk açık etkinliklerde bu sembollerin kullanımı yasaklanacak.Bununla birlikte Riga, ülkedeki Sovyet anıtlarının 200 metre yakınında yapılan halka açık etkinliklere izin verilmeyeceğini de duyurdu.Yasağa uymayan kişiler 400 euro'ya, kurumlar ise 3 bin 200 euro'ya kadar para cezalarıyla karşı karşıya kalancak.Letonya Parlamentosu İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Artuss Kaimins, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınarken, 'Z', 'V' harfleri gibi Rus askeri saldırganlığını yücelten sembollerin veya bu amaçlar için kullanılan diğer sembollerin halka açık etkinliklerde yeri olmadığı konusunda kararlı bir tavır almalıyız" dedi.Bu hafta içinde Almanya'da da 'Z' harfini sembol olarak kullananlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceği açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220330/cin-ukrayna-krizinin-sebebi-avrupada-uzun-suredir-guvenlik-konularinda-yasanan-ihtilaflar-1055167802.html

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