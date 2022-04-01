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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/letonya-v-ve-z-sembollerini-yasakladi-1055225868.html
Letonya, 'V' ve 'Z' sembollerini yasakladı
Letonya, 'V' ve 'Z' sembollerini yasakladı
Letonya parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının sembolleri halinde gelen 'V' ve 'Z' harflerini 'saldırganlığı yücelttiği' gerekçesiyle... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T09:42+0300
2022-04-01T09:43+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
harf
letonya
sembol
yasak
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Letonya parlamentosu, Ukrayna'daki Rus askeri birliklerinin kullandığı 'V' ve 'Z' sembollerinin kamusal alanda kullanımını, 'saldırganlığı ve savaş suçlarını yücelttiği' gerekçesiyle yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.Ukrayna'nın çağrısı doğrultusunda kabul edilen tasarı uyarınca, halk açık etkinliklerde bu sembollerin kullanımı yasaklanacak.Bununla birlikte Riga, ülkedeki Sovyet anıtlarının 200 metre yakınında yapılan halka açık etkinliklere izin verilmeyeceğini de duyurdu.Yasağa uymayan kişiler 400 euro'ya, kurumlar ise 3 bin 200 euro'ya kadar para cezalarıyla karşı karşıya kalancak.Letonya Parlamentosu İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Artuss Kaimins, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınarken, 'Z', 'V' harfleri gibi Rus askeri saldırganlığını yücelten sembollerin veya bu amaçlar için kullanılan diğer sembollerin halka açık etkinliklerde yeri olmadığı konusunda kararlı bir tavır almalıyız" dedi.Bu hafta içinde Almanya'da da 'Z' harfini sembol olarak kullananlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceği açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220330/cin-ukrayna-krizinin-sebebi-avrupada-uzun-suredir-guvenlik-konularinda-yasanan-ihtilaflar-1055167802.html
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rusya, ukrayna, harf, letonya, sembol, yasak

Letonya, 'V' ve 'Z' sembollerini yasakladı

09:42 01.04.2022 (güncellendi: 09:43 01.04.2022)
© REUTERSRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© REUTERS
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Letonya parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının sembolleri halinde gelen 'V' ve 'Z' harflerini 'saldırganlığı yücelttiği' gerekçesiyle yasakladı.
Letonya parlamentosu, Ukrayna'daki Rus askeri birliklerinin kullandığı 'V' ve 'Z' sembollerinin kamusal alanda kullanımını, 'saldırganlığı ve savaş suçlarını yücelttiği' gerekçesiyle yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.
Ukrayna'nın çağrısı doğrultusunda kabul edilen tasarı uyarınca, halk açık etkinliklerde bu sembollerin kullanımı yasaklanacak.
Bununla birlikte Riga, ülkedeki Sovyet anıtlarının 200 metre yakınında yapılan halka açık etkinliklere izin verilmeyeceğini de duyurdu.
Yasağa uymayan kişiler 400 euro'ya, kurumlar ise 3 bin 200 euro'ya kadar para cezalarıyla karşı karşıya kalancak.
Letonya Parlamentosu İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Artuss Kaimins, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınarken, 'Z', 'V' harfleri gibi Rus askeri saldırganlığını yücelten sembollerin veya bu amaçlar için kullanılan diğer sembollerin halka açık etkinliklerde yeri olmadığı konusunda kararlı bir tavır almalıyız" dedi.
Bu hafta içinde Almanya'da da 'Z' harfini sembol olarak kullananlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceği açıklanmıştı.
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