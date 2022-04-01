https://tr.sputniknews.com/20220401/manisada-kum-firtinasi-cok-sayida-binanin-catisi-uctu-1055241695.html

Manisa'da kum fırtınası: Çok sayıda binanın çatısı uçtu

Manisa'da kum fırtınası: Çok sayıda binanın çatısı uçtu

Manisa'da meydana gelen kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Bir apartmanın çatısından uçan kiremitler, park halindeki 1 minibüs ve 4 otomobilde hasara neden... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T16:53+0300

2022-04-01T16:53+0300

2022-04-01T16:53+0300

yaşam

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fırtına

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rüzgar

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Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle Manisa'da oluşan kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına neden oldu. Fırtınanın etkisiyle Şehzadeler ilçesi Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısındaki kiremitler yerinden söküldü. Fırtınanın etkisiyle caddeye savrulan kiremitler, 1 minibüs ve 4 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de vinçle binanın üst katındaki kiremitleri topladı.Kiremitlerin düşmesi sonucu arka camı patlayan otomobilin sahibi Onur Mutlu, "Otomobilimde yaklaşık 6 bin liralık zarar var. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Öte yandan kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.10 binanın çatısı uçtuÖzellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle toplam 10 binanın çatısı uçtu. Öte yandan Şehzadeler ilçesinde, fırtına nedeniyle Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220401/meteorolojiden-yurdun-bazi-bolgeleri-icin-kuvvetli-firtina-uyarisi-1055240044.html

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türkiye, manisa, fırtına, çatı, rüzgar