https://tr.sputniknews.com/20220401/manisada-kum-firtinasi-cok-sayida-binanin-catisi-uctu-1055241695.html
Manisa'da kum fırtınası: Çok sayıda binanın çatısı uçtu
Manisa'da kum fırtınası: Çok sayıda binanın çatısı uçtu
Manisa'da meydana gelen kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Bir apartmanın çatısından uçan kiremitler, park halindeki 1 minibüs ve 4 otomobilde hasara neden... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T16:53+0300
2022-04-01T16:53+0300
2022-04-01T16:53+0300
yaşam
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manisa
fırtına
çatı
rüzgar
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Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle Manisa'da oluşan kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına neden oldu. Fırtınanın etkisiyle Şehzadeler ilçesi Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısındaki kiremitler yerinden söküldü. Fırtınanın etkisiyle caddeye savrulan kiremitler, 1 minibüs ve 4 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de vinçle binanın üst katındaki kiremitleri topladı.Kiremitlerin düşmesi sonucu arka camı patlayan otomobilin sahibi Onur Mutlu, "Otomobilimde yaklaşık 6 bin liralık zarar var. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Öte yandan kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.10 binanın çatısı uçtuÖzellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle toplam 10 binanın çatısı uçtu. Öte yandan Şehzadeler ilçesinde, fırtına nedeniyle Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220401/meteorolojiden-yurdun-bazi-bolgeleri-icin-kuvvetli-firtina-uyarisi-1055240044.html
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türkiye, manisa, fırtına, çatı, rüzgar
Manisa'da kum fırtınası: Çok sayıda binanın çatısı uçtu
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Manisa'da meydana gelen kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Bir apartmanın çatısından uçan kiremitler, park halindeki 1 minibüs ve 4 otomobilde hasara neden olurken, 10 binanın da çatısı uçtu.
Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle Manisa'da oluşan kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına neden oldu. Fırtınanın etkisiyle Şehzadeler ilçesi Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısındaki kiremitler yerinden söküldü. Fırtınanın etkisiyle caddeye savrulan kiremitler, 1 minibüs ve 4 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de vinçle binanın üst katındaki kiremitleri topladı.
Kiremitlerin düşmesi sonucu arka camı patlayan otomobilin sahibi Onur Mutlu, "Otomobilimde yaklaşık 6 bin liralık zarar var. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Öte yandan kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.
10 binanın çatısı uçtu
Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle toplam 10 binanın çatısı uçtu. Öte yandan Şehzadeler ilçesinde, fırtına nedeniyle Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.