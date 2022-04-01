https://tr.sputniknews.com/20220401/marmaray-seferlerine-ramazan-duzenlemesi-1055245712.html

Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi

Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

ramazan

marmaray

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ramazan, marmaray