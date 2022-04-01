https://tr.sputniknews.com/20220401/marmaray-seferlerine-ramazan-duzenlemesi-1055245712.html
Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi
Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T19:26+0300
2022-04-01T19:26+0300
2022-04-01T19:25+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
ramazan
marmaray
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ramazan, marmaray
Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.