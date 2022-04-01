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Marmaray'da günlük yolcu rekoru kırıldı
Marmaray'da günlük yolcu rekoru kırıldı
TCDD Taşımacılık A.Ş., 30 Mart'ta Marmaray'ın 616 bin 15 yolcu taşıyarak, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını duyurdu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T16:15+0300
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marmaray
rekor
türkiye
yolcu
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İstanbul'un ulaşım araçlarından Marmaray'da bir yolcu rekoru daha kırıldı.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray'da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray’la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. Bir milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220327/marmarayda-bir-gunde-tasinan-580-bin-560-yolcuyla-rekor-tazelendi-1055079679.html
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marmaray, rekor, yolcu

Marmaray'da günlük yolcu rekoru kırıldı

16:15 01.04.2022 (güncellendi: 16:19 01.04.2022)
© AAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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TCDD Taşımacılık A.Ş., 30 Mart'ta Marmaray'ın 616 bin 15 yolcu taşıyarak, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını duyurdu.
İstanbul'un ulaşım araçlarından Marmaray'da bir yolcu rekoru daha kırıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray'da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray’la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. Bir milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Marmaray'da, bir günde taşınan 580 bin 560 yolcuyla rekor tazelendi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
YAŞAM
Marmaray'da, bir günde taşınan 580 bin 560 yolcuyla rekor tazelendi
27 Mart, 11:53
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