https://tr.sputniknews.com/20220401/marmarayda-gunluk-yolcu-rekoru-kirildi-1055240327.html

Marmaray'da günlük yolcu rekoru kırıldı

Marmaray'da günlük yolcu rekoru kırıldı

TCDD Taşımacılık A.Ş., 30 Mart'ta Marmaray'ın 616 bin 15 yolcu taşıyarak, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını duyurdu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T16:15+0300

2022-04-01T16:15+0300

2022-04-01T16:19+0300

marmaray

rekor

türkiye

yolcu

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İstanbul'un ulaşım araçlarından Marmaray'da bir yolcu rekoru daha kırıldı.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray'da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray’la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. Bir milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220327/marmarayda-bir-gunde-tasinan-580-bin-560-yolcuyla-rekor-tazelendi-1055079679.html

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marmaray, rekor, yolcu