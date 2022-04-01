https://tr.sputniknews.com/20220401/marmarayda-gunluk-yolcu-rekoru-kirildi-1055240327.html
Marmaray'da günlük yolcu rekoru kırıldı
Marmaray'da günlük yolcu rekoru kırıldı
TCDD Taşımacılık A.Ş., 30 Mart'ta Marmaray'ın 616 bin 15 yolcu taşıyarak, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını duyurdu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T16:15+0300
2022-04-01T16:15+0300
2022-04-01T16:19+0300
marmaray
rekor
türkiye
yolcu
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İstanbul'un ulaşım araçlarından Marmaray'da bir yolcu rekoru daha kırıldı.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray'da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray’la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. Bir milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220327/marmarayda-bir-gunde-tasinan-580-bin-560-yolcuyla-rekor-tazelendi-1055079679.html
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marmaray, rekor, yolcu
Marmaray'da günlük yolcu rekoru kırıldı
16:15 01.04.2022 (güncellendi: 16:19 01.04.2022) Abone ol
TCDD Taşımacılık A.Ş., 30 Mart'ta Marmaray'ın 616 bin 15 yolcu taşıyarak, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını duyurdu.
İstanbul'un ulaşım araçlarından Marmaray'da bir yolcu rekoru daha kırıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray'da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray’la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. Bir milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.