https://tr.sputniknews.com/20220401/meteorolojiden-yurdun-bazi-bolgeleri-icin-kuvvetli-firtina-uyarisi-1055240044.html
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T16:03+0300
2022-04-01T16:03+0300
2022-04-01T16:03+0300
türkiye
meteoroloji
hava durumu
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Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, yarın kuzey, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtınanın (50-80 kilometre/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtınanın (60-90 kilometre/saat) etkisini göstermesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
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meteoroloji, hava durumu
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.
Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, yarın kuzey, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtınanın (50-80 kilometre/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtınanın (60-90 kilometre/saat) etkisini göstermesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.