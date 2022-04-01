MSB: Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik tedbirlerin alınmasına devam ediliyor

© AA Milli Savunma Bakanlığı, MSB © AA

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor" açıklaması yapıldı.