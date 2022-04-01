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MSB: Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik tedbirlerin alınmasına devam ediliyor
MSB: Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik tedbirlerin alınmasına devam ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik tedbirlerin alınmasına devam ediliyor

12:10 01.04.2022
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor" açıklaması yapıldı.
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