https://tr.sputniknews.com/20220401/msb-suruklenen-mayin-tehlikesine-yonelik-tedbirlerin-alinmasina-devam-ediliyor-1055229859.html
MSB: Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik tedbirlerin alınmasına devam ediliyor
MSB: Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik tedbirlerin alınmasına devam ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T12:10+0300
2022-04-01T12:10+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik tedbirlerin alınmasına devam ediliyor
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor" açıklaması yapıldı.