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OGS dönemi bugünden itibaren sona erdi
OGS dönemi bugünden itibaren sona erdi
Türkiye'de otoyol ve köprü geçişlerinde otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanımı bu gece yarısı itibariyla sona erdi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T01:50+0300
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Otoyol ve köprü geçişlerinde iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemine geçilmesi kapsamında, son gün olarak 31 Mart belirlenmişti.OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılarak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.OGS cihazları bu gece yarısı itibarıyla iptal edildi.Geçen yıl gişelerde hızlı geçiş sisteminden (HGS) 563.1 milyon, OGS'den ise 71.6 milyon geçiş gerçekleşmişti.
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OGS dönemi bugünden itibaren sona erdi

01:50 01.04.2022 (güncellendi: 01:53 01.04.2022)
© AAHGS, OGS
HGS, OGS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Türkiye'de otoyol ve köprü geçişlerinde otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanımı bu gece yarısı itibariyla sona erdi.
Otoyol ve köprü geçişlerinde iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemine geçilmesi kapsamında, son gün olarak 31 Mart belirlenmişti.
OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılarak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.
OGS cihazları bu gece yarısı itibarıyla iptal edildi.
Geçen yıl gişelerde hızlı geçiş sisteminden (HGS) 563.1 milyon, OGS'den ise 71.6 milyon geçiş gerçekleşmişti.
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