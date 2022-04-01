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https://tr.sputniknews.com/20220401/oscar-odul-toreninin-yapimcisi-polisler-smithi-gozaltina-alabilirdi-rock-istemedi--1055226419.html
Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı: Polisler Smith'i gözaltına alabilirdi, Rock istemedi
Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı: Polisler Smith'i gözaltına alabilirdi, Rock istemedi
Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı Will Packer, Los Angeles polisinin, sunucu Chris Rock'ı tokatladığı için aktör Will Smith'i gözaltına almaya hazır olduğunu... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T10:32+0300
2022-04-01T10:32+0300
yaşam
will smith
chris rock
gözaltı
polis
oscar
oscar ödül töreni
akademi ödülleri
yapımcı
açıklama
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Akademi Ödülleri Töreni'nin yapımcısı Packer, bir polis memurunun pazar günü tören sırasında kendisine söylediklerini aktardı. Packer, polislerin Smith'i gözaltına almaya hazır olduğunu ancak Rock şikayetçi olmadığı için bunun gerçekleşmediğini açıkladı.Packer, konuk olduğu 'Günaydın Amerika' programında, polislerin tören sırasında kendisine "Onu almaya hazırız. Hemen şimdi alabiliriz" dediğini belirtti.Perde arkasında polisin Rock ile seçenekleri tartıştığını söyleyen Will Packer'ın aktardığına göre Rock, "Ben iyiyim, programı bitirebilecek durumdayım" diyerek gözaltı seçeneğini 'küçümsedi'.Ne olmuştu?En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül Töreni'nde ünlü aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in rahatsızlığı hakkında şaka yapan sunucu ve komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.Ünlü oyuncu, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmış, Rock ise bunun karşılık, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti.Tepkiler üzerine açıklama yapan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Akademi), Will Smith'ten törenden ayrılmasını talep ettiklerini ancak bu talebin ünlü oyuncu tarafından reddedildiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220331/chris-rocktan-will-smithin-tokadi-sonrasi-ilk-aciklama-sindirmeye-calisiyorum--1055190413.html
https://tr.sputniknews.com/20220331/ricky-gervais-chris-rockun-yerinde-olsa-will-smithin-esi-hakkinda-ne-espri-yapacagini-acikladi-1055202177.html
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will smith, chris rock, gözaltı, polis, oscar, oscar ödül töreni, akademi ödülleri, yapımcı, açıklama

Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı: Polisler Smith'i gözaltına alabilirdi, Rock istemedi

10:32 01.04.2022
© REUTERSWill Smith ve Jada Pinkett Smith
Will Smith ve Jada Pinkett Smith - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© REUTERS
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Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı Will Packer, Los Angeles polisinin, sunucu Chris Rock'ı tokatladığı için aktör Will Smith'i gözaltına almaya hazır olduğunu kendisine bildirdiğini söyledi. ABD'li yapımcı, Rock istemediği için polislerin tören alanına girip Smith'i gözaltına almadığını ifade etti.
Akademi Ödülleri Töreni'nin yapımcısı Packer, bir polis memurunun pazar günü tören sırasında kendisine söylediklerini aktardı. Packer, polislerin Smith'i gözaltına almaya hazır olduğunu ancak Rock şikayetçi olmadığı için bunun gerçekleşmediğini açıkladı.
Packer, konuk olduğu 'Günaydın Amerika' programında, polislerin tören sırasında kendisine "Onu almaya hazırız. Hemen şimdi alabiliriz" dediğini belirtti.
Perde arkasında polisin Rock ile seçenekleri tartıştığını söyleyen Will Packer'ın aktardığına göre Rock, "Ben iyiyim, programı bitirebilecek durumdayım" diyerek gözaltı seçeneğini 'küçümsedi'.
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Ne olmuştu?

En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül Töreni'nde ünlü aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in rahatsızlığı hakkında şaka yapan sunucu ve komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.
Ünlü oyuncu, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmış, Rock ise bunun karşılık, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti.
Tepkiler üzerine açıklama yapan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Akademi), Will Smith'ten törenden ayrılmasını talep ettiklerini ancak bu talebin ünlü oyuncu tarafından reddedildiğini belirtmişti.
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