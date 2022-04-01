https://tr.sputniknews.com/20220401/oscar-odul-toreninin-yapimcisi-polisler-smithi-gozaltina-alabilirdi-rock-istemedi--1055226419.html

Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı: Polisler Smith'i gözaltına alabilirdi, Rock istemedi

Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı: Polisler Smith'i gözaltına alabilirdi, Rock istemedi

Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı Will Packer, Los Angeles polisinin, sunucu Chris Rock'ı tokatladığı için aktör Will Smith'i gözaltına almaya hazır olduğunu... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T10:32+0300

2022-04-01T10:32+0300

2022-04-01T10:32+0300

yaşam

will smith

chris rock

gözaltı

polis

oscar

oscar ödül töreni

akademi ödülleri

yapımcı

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055226580_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_716a541bb0bc19f9a30509c4c0040e1d.jpg

Akademi Ödülleri Töreni'nin yapımcısı Packer, bir polis memurunun pazar günü tören sırasında kendisine söylediklerini aktardı. Packer, polislerin Smith'i gözaltına almaya hazır olduğunu ancak Rock şikayetçi olmadığı için bunun gerçekleşmediğini açıkladı.Packer, konuk olduğu 'Günaydın Amerika' programında, polislerin tören sırasında kendisine "Onu almaya hazırız. Hemen şimdi alabiliriz" dediğini belirtti.Perde arkasında polisin Rock ile seçenekleri tartıştığını söyleyen Will Packer'ın aktardığına göre Rock, "Ben iyiyim, programı bitirebilecek durumdayım" diyerek gözaltı seçeneğini 'küçümsedi'.Ne olmuştu?En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül Töreni'nde ünlü aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in rahatsızlığı hakkında şaka yapan sunucu ve komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.Ünlü oyuncu, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmış, Rock ise bunun karşılık, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti.Tepkiler üzerine açıklama yapan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Akademi), Will Smith'ten törenden ayrılmasını talep ettiklerini ancak bu talebin ünlü oyuncu tarafından reddedildiğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220331/chris-rocktan-will-smithin-tokadi-sonrasi-ilk-aciklama-sindirmeye-calisiyorum--1055190413.html

https://tr.sputniknews.com/20220331/ricky-gervais-chris-rockun-yerinde-olsa-will-smithin-esi-hakkinda-ne-espri-yapacagini-acikladi-1055202177.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

will smith, chris rock, gözaltı, polis, oscar, oscar ödül töreni, akademi ödülleri, yapımcı, açıklama