https://tr.sputniknews.com/20220401/pakistan-basbakani-kendisini-devirmeye-calisan-dis-gucu-agzindan-kacirdi--1055227298.html

Pakistan Başbakanı, kendisini devirmeye çalışan dış gücü 'ağzından kaçırdı'

Pakistan Başbakanı, kendisini devirmeye çalışan dış gücü 'ağzından kaçırdı'

Pakistan Başbakanı Han, ulusal TV kanallarında yayınlanan bir konuşması sırasında, kendisini devirmeye çalışan bir dış gücün varlığından söz etti. Han, bu dış... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T11:26+0300

2022-04-01T11:26+0300

2022-04-01T11:27+0300

dünya

pakistan

imran han

dış güçler

abd

devirme

plan

açıklama

tv

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Pakistan Başbakanı İmran Han, ülke meclisinde kendisine karşı yapılan güvensizlik oylamasının ardından dün ulusal televizyon kanallarına konuk oldu. “Amerika... Hayır, Amerika değil ama adını veremeyeceğim yabancı bir ülke” diyerek kendisini 'devirmeye çalışan' dış güçten bahsetti.Yerel basının aktardığına göre Han, ABD'nin İslamabad Büyükelçisi'nden bir brifing mektubu aldı. İddiaya göre Washington'dan üst düzey bir yetkilinin de imzasını taşıyan mektupta, Han'ın yokluğunda ABD-Pakistan ilişkilerinin daha iyi olacağı ima ediliyordu.Han, mektubun içeriğinden de söz etti. Başbakanın aktardığına göre mektupta, “İmran Han bu güvensizlik oylamasını kaybederse öfkemiz yok olacak” ifadeleri yer alıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ise Washington'ın 'Pakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ancak Pakistan'ın anayasal sürecine ve hukukun üstünlüğüne saygı duyduğunu' belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.Öte yandan Han, Washington'ı ülkenin iç işlerine karışmak ve politikasını etkilemeye çalışmakla ilk kez suçlamıyor. Ülke siyasetinde çekişmeli günler devam ederken Başbakan, geçen hafta düzenlediği mitingte de konuyu gündeme getirmişti. Dünkü yayın sırasında da Han, Pakistan'ın ABD'nin 'teröre karşı savaşını' desteklemekten hiçbir şey elde edemediğini, kazanılan tek şeyin 'daha fazla terörist, daha fazla bombalı saldırı' olduğunu savundu.Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olmadıPakistan Başbakanı İmran Han, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmalarını isteyen ülkelere yine sert çıktı, dış politikaya dair kararların bağımsız ve halkın çıkarına olacak şekilde alınacağının altını çizdi.Dargai kentinde dün iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin bir mitinginde konuşan Han, "Geçen 3.5 yıllık süreçte tek çabamız Pakistan'ı refaha kavuşturmak oldu" dedi.Rusya'yla ilişkileri bozarak Pakistan'ın eline hiçbir şey geçmeyeceğini belirten Han, bunu yapması için kendisine bu ay başında mektup yollayan AB, Japonya, İsviçre, Kanada, İngiltere ve Avustralya'dan diplomatların 'protokolü hiçe saydığını' söyledi. Han, "Bu zamana kadar kimseye boyun eğmedim, ulusumun da eğmesine izin vermeyeceğim" mesajı verdi. Güvensizlik oylaması ertelendiHan’a karşı güvensizlik oylaması oturumu ise tartışmaya açıldıktan bir süre sonra ertelendi.Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, muhalefet milletvekillerinin ciddiyetsiz davranışları sebebiyle güvensizlik oylaması oturumuna ilişkin tartışmanın 3 Nisan’a ertelendiğini belirtti.Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Suri’yi anayasal süreci takip etmemekle suçladı.Şerif, muhalefet milletvekillerinin Başbakan Han’a karşı oylama çağrısının ardından Suri’nin 'meclisten kaçtığını' belirtti.Öte yandan, yerel basında Başbakan Han’ın muhalefetteki PML-N lideri Şerif’e önemli birisi aracılığıyla güvensizlik oylaması talebinin geri çekilmesine yönelik mesaj gönderdiği iddia edildi.

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pakistan, imran han, dış güçler, abd, devirme, plan, açıklama, tv