https://tr.sputniknews.com/20220401/palu-ailesi-davasinda-durusma-ertelendi-1055239095.html

'Palu ailesi' davasında duruşma ertelendi

'Palu ailesi' davasında duruşma ertelendi

Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesinin... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T15:39+0300

2022-04-01T15:39+0300

2022-04-01T15:43+0300

palu ailesi

türkiye

duruşma

cinayet

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Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulundu. Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ve başka suçtan tutuklu dayısı İsa Palu ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen sanık Tuncer Ustael, iddiaları kabul etmediğini söyledi.Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, tanıkların dinlenilmesi için yazılan müzekkerin cevabının beklenmesine ve eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.Ne olmuştu?Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı.Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple 'Usul hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210907/palu-ailesi-davasinda-karar-1048693159.html

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palu ailesi, duruşma, cinayet