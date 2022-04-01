https://tr.sputniknews.com/20220401/putin-ile-erdogan-arasindaki-telefon-gorusmesi-basladi-1055235027.html
Putin ile Erdoğan telefonla görüştü
Putin ile Erdoğan telefonla görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna krizi ve ikili ilişkileri ele aldığı telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T17:01+0300
2022-04-01T17:01+0300
2022-04-01T17:30+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
telefon görüşmesi
ukrayna
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları toplantı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi. Rusya lideri Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220401/putin-guvenlik-konseyi-ile-ic-guvenlige-yonelik-tehditleri-gorustu-1055240721.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, telefon görüşmesi, ukrayna
Putin ile Erdoğan telefonla görüştü
17:01 01.04.2022 (güncellendi: 17:30 01.04.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna krizi ve ikili ilişkileri ele aldığı telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları toplantı ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.
Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.
Rusya lideri Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.