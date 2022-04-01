https://tr.sputniknews.com/20220401/rus-disisleri-somurgecilik-suclarindan-sorumlu-olanlar-hesap-vermeli-1055244127.html

Rus Dışişleri: Sömürgecilik suçlarından sorumlu olanlar hesap vermeli

Rus Dışişleri: Sömürgecilik suçlarından sorumlu olanlar hesap vermeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sömürgecilik suçlarından ve transatlantik köle ticaretinden sorumlu ülkelerin eylemlerinin hesabını vermesi... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T17:51+0300

2022-04-01T17:51+0300

2022-04-01T17:51+0300

dünya

mariya zaharova

sömürge

bm

batı

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Zaharova, BM Genel Kurulu’nun Uluslararası Kölelik ve Transatlantik Köle Ticareti Kurbanlarını Anma Günü nedeniyle 29 Mart’ta düzenlediği yıllık özel toplantısı bağlamında yazılı açıklamada bulunu.Rusya’nın, transatlantik köle ticaretini insanlığa karşı işlenen ve hala haksız yere görmezden gelinen en büyük suçlardan biri olarak gördüğü kaydedilen açıklamada, “Tarihi adaleti yeniden sağlama ve transatlantik köle ticareti de dahil sömürgecilik suçlarının sorumluluğunu belirleme sorununu gündeme getirmenin zamanı geldiği gerçeğinden hareket ediyoruz. Eski sömürgecilerin bugüne kadar Afrika halklarından, verdikleri maddi ve manevi zararlardan dolayı özür dilememelerini ve tazminat ödememelerini kabul edilemez buluyoruz” ifadesine yer verildi.Transatlantik köle ticaretinin sonuçlarının günümüz ve gelecek üzerinde net bir etkisi olduğunu kaydeden Zaharova, “Sömürgeci güçlerin, Afrikalıların bir meta olarak satılmasına ve acımasızca sömürülmesine izin verildiği insanlık dışı politikasının, günümüzde ABD ve Avrupa Birliği’nde var olan ırk ayrımcılık, etnik ve dini hoşgörüsüzlük, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının temelini attığına inanıyoruz” diye yazdı.

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mariya zaharova, sömürge, bm, batı