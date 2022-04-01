CANLI | Rusya: Avrupa Birliği'nin düşmanca eylemlerini yanıtsız bırakmayız

Ayrıntılar Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kobrinets, Moskova'nın Avrupa Birliği'nin düşmanca eylemlerini yanıtsız bırakmayacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'un Devlet Başkanı Putin’den ricada bulunmaları üzerine Rus ordusunun 1 Nisan'dan itibaren Mariupol'dan Zaporojya'ya insani bir koridor daha açacağı öğrenildi.
06:42 01.04.2022
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde yaklaşık 1500 sivilin Zaporijya kentine ulaştığını bildirdi.
Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntüde, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci konusunda açıklamalarda bulundu.
Gün içinde 3 insani yardım koridorunun çalıştığını belirten Vereşçuk, "Bu koridorlardan Zaporijya şehrine 1458 kişi şahsi araçlarla ulaştı. Bunların 631'i Mariupol ve 827'si de Zaporijya bölgesindeki Berdyansk, Melitopol, Enerhodar, Polohi, Orihiv, Hulyaipole ve Vasilivka kentlerinden geldi." dedi.
Vereşçuk, tahliyelere yarın da devam edeceklerini dile getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ricada bulunmaları üzerine Rus ordusunun 1 Nisan'dan itibaren Mariupol'dan Zaporojya'ya insani bir koridor daha açacağını söylemişti.
06:38 01.04.2022
Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde bulunan bir petrol deposunda yangın çıktı
Yangının nedeni henüz bilinmezken, Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov, "Tüm acil servisler bölgeye gönderildi. Yangına müdahale için önlemler alınıyor" dedi.
Vali, yangında 2 kişinin yaralandığını söyledi.
06:23 01.04.2022
Japonya'dan Rus şirketlere yaptırım
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo'nun Kuzey Kore'ye ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dört Rus şirketine ve üç kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.
06:17 01.04.2022
AP Başkanı Metsola'dan Ukrayna'ya ziyareti
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Kiev'i ziyaret edeceğini söyledi.
06:13 01.04.2022
Rusya: AB'den yaptırımları kaldırmasını istemeyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolai Kobrinets, Moskova'nın Avrupa Birliği'nin düşmanca eylemlerini yanıtsız bırakmayacağını kaydederek, Rusya ile çatışmanın Avrupa Birliği'nin çıkarına olmadığını Brüksel'in anlamasını umduğunu söyledi.
Kobrinets ayrıca, Rusya'nın Avrupa Birliği'nden yaptırımları kaldırmasını istemeyeceğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya, Macron ve Scholz'un ricası üzerine Mariupol'dan Zaporojya'ya insani bir koridor açacak
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ricada bulunmaları üzerine Rus ordusunun 1 Nisan'dan itibaren Mariupol'dan Zaporojya'ya insani bir koridor daha açacağını söyledi.
Avustralya Ukrayna’ya zırhlı araç göndereceğini açıkladı
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya'ya karşı verdikleri savaşta kullanılmak üzere istediği Bushmaster zırhlı araçları göndereceklerini açıkladı.
Rusya: ABD'nin 'havacılık alanında yaptırım' tehditleri, NASA'nın 'diyaloğu sürdürme' açıklamalarıyla bağdaşmıyor
ABD'in Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin havacılık alanında Rusya'ya yaptırım uygulamaya yönelik tehditlerinin NASA'nın Rusya ile diyaloğu sürdürmekle ilgilendiğine ilişkin açıklamalarla bağdaşmadığını söyledi.
Büyükelçi, "ABD yetkililerini, ABD'nin kendisini ve müttefiklerini etkileyen yaptırımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülke kategorisinde yer alan ülkelerin Rus gazı için ruble cinsinden ödeme yapmalarını içeren kararı imzaladığını açıkladı. Putin, söz konusu ülkelerden, 1 Nisan’dan sonra yapacakları ödemeler için Gazprombank bankasında özel ruble hesapları açmalarını ve gaz ödemelerini bu hesaplar üstünden Rusya’ya iletmelerini beklediklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, bu yeni ödeme şartlarına uymayan ülkeler için gaz sözleşmelerinin iptal edileceğini kaydetti.
Rusya: 10 mayın Karadeniz'de sürükleniyor
Rus savunma yetkilileri, Rusya’nın Karadeniz’e deniz mayını döşediği yönündeki Ukrayna iddialarını reddetti. Rus yetkililer, Karadeniz ülkelerinin gemileri için deniz mayını tehlikesi yaratan tarafın Ukrayna olduğunu belirtti ve şu anda nerede oldukları bilinmeyen yaklaşık 10 Ukrayna mayınının Karadeniz’de sürüklenmeyi sürdürdüğünü söyledi.