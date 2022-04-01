CANLI | Rusya: Avrupa Birliği'nin düşmanca eylemlerini yanıtsız bırakmayız

Rusya: AB'den yaptırımları kaldırmasını istemeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolai Kobrinets, Moskova'nın Avrupa Birliği'nin düşmanca eylemlerini yanıtsız bırakmayacağını kaydederek, Rusya ile çatışmanın Avrupa Birliği'nin çıkarına olmadığını Brüksel'in anlamasını umduğunu söyledi.

Kobrinets ayrıca, Rusya'nın Avrupa Birliği'nden yaptırımları kaldırmasını istemeyeceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya, Macron ve Scholz'un ricası üzerine Mariupol'dan Zaporojya'ya insani bir koridor açacak

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ricada bulunmaları üzerine Rus ordusunun 1 Nisan'dan itibaren Mariupol'dan Zaporojya'ya insani bir koridor daha açacağını söyledi.

Avustralya Ukrayna’ya zırhlı araç göndereceğini açıkladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya'ya karşı verdikleri savaşta kullanılmak üzere istediği Bushmaster zırhlı araçları göndereceklerini açıkladı.

Rusya: ABD'nin 'havacılık alanında yaptırım' tehditleri, NASA'nın 'diyaloğu sürdürme' açıklamalarıyla bağdaşmıyor

ABD'in Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin havacılık alanında Rusya'ya yaptırım uygulamaya yönelik tehditlerinin NASA'nın Rusya ile diyaloğu sürdürmekle ilgilendiğine ilişkin açıklamalarla bağdaşmadığını söyledi.

Büyükelçi, "ABD yetkililerini, ABD'nin kendisini ve müttefiklerini etkileyen yaptırımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülke kategorisinde yer alan ülkelerin , hasım ülke kategorisinde yer alan ülkelerin Rus gazı için ruble cinsinden ödeme yapmalarını içeren kararı imzaladığını açıkladı. Putin, söz konusu ülkelerden, 1 Nisan’dan sonra yapacakları ödemeler için Gazprombank bankasında özel ruble hesapları açmalarını ve gaz ödemelerini bu hesaplar üstünden Rusya’ya iletmelerini beklediklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, bu yeni ödeme şartlarına uymayan ülkeler için gaz sözleşmelerinin iptal edileceğini kaydetti.

Rusya: 10 mayın Karadeniz'de sürükleniyor

Rus savunma yetkilileri, Rusya’nın Karadeniz’e deniz mayını döşediği yönündeki Ukrayna iddialarını reddetti. Rus yetkililer, Karadeniz ülkelerinin gemileri için deniz mayını tehlikesi yaratan tarafın Ukrayna olduğunu belirtti ve şu anda nerede oldukları bilinmeyen yaklaşık 10 Ukrayna mayınının Karadeniz’de sürüklenmeyi sürdürdüğünü söyledi.