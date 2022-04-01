https://tr.sputniknews.com/20220401/rusya-ukraynayla-muzakereler-cevrimici-suruyor-kirim-ve-donbass-konusunda-tutumumuz-degismedi-1055235829.html

Rusya: Ukrayna’yla müzakereler çevrimiçi sürüyor, Kırım ve Donbass konusunda tutumumuz değişmedi

Rusya: Ukrayna’yla müzakereler çevrimiçi sürüyor, Kırım ve Donbass konusunda tutumumuz değişmedi

Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki Rusya delegasyonunun başında yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, barış görüşmelerinin... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T14:11+0300

2022-04-01T14:11+0300

2022-04-01T14:11+0300

ukrayna krizi

vladimir medinskiy

rusya

ukrayna

müzakere

kırım

donbass

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Rusya’nın baş müzakerecisi Vladimir Medinskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Görüşmelere video-konferans yöntemiyle devam ediyoruz. Kırım ve Donbass konusundaki tutumumuz değişmiş değil” dedi.Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerde Rusya, Ukrayna’dan Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımasını talep ediyor. Donbass’taki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleriniyse bağımsız cumhuriyetler olarak tanımasını istiyor.Öte yandan Ukrayna tarafı, Rusya’ya ilettiği tekliflerinde, Kırım’ın aidiyeti konusunun, Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi sonrası başlatılacak görüşmelerde ele alınmasını ve bu görüşmelerin 15 yıla yayılmasını önermişti. Ancak Rus yetkililer, bu teklifi reddediyor ve Kırım’ın aidiyetinin tartışma konusu olmadığını vurguluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220401/lavrov-istanbulda-ukraynanin-kirim-ve-donbass-konusunda-daha-anlayisli-oldugunu-gorduk-1055231368.html

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vladimir medinskiy, rusya, ukrayna, müzakere, kırım, donbass