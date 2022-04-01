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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/rusya-ukraynayla-muzakereler-cevrimici-suruyor-kirim-ve-donbass-konusunda-tutumumuz-degismedi-1055235829.html
Rusya: Ukrayna’yla müzakereler çevrimiçi sürüyor, Kırım ve Donbass konusunda tutumumuz değişmedi
Rusya: Ukrayna’yla müzakereler çevrimiçi sürüyor, Kırım ve Donbass konusunda tutumumuz değişmedi
Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki Rusya delegasyonunun başında yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, barış görüşmelerinin... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T14:11+0300
2022-04-01T14:11+0300
ukrayna krizi
vladimir medinskiy
rusya
ukrayna
müzakere
kırım
donbass
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Rusya’nın baş müzakerecisi Vladimir Medinskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Görüşmelere video-konferans yöntemiyle devam ediyoruz. Kırım ve Donbass konusundaki tutumumuz değişmiş değil” dedi.Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerde Rusya, Ukrayna’dan Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımasını talep ediyor. Donbass’taki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleriniyse bağımsız cumhuriyetler olarak tanımasını istiyor.Öte yandan Ukrayna tarafı, Rusya’ya ilettiği tekliflerinde, Kırım’ın aidiyeti konusunun, Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi sonrası başlatılacak görüşmelerde ele alınmasını ve bu görüşmelerin 15 yıla yayılmasını önermişti. Ancak Rus yetkililer, bu teklifi reddediyor ve Kırım’ın aidiyetinin tartışma konusu olmadığını vurguluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/lavrov-istanbulda-ukraynanin-kirim-ve-donbass-konusunda-daha-anlayisli-oldugunu-gorduk-1055231368.html
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vladimir medinskiy, rusya, ukrayna, müzakere, kırım, donbass

Rusya: Ukrayna’yla müzakereler çevrimiçi sürüyor, Kırım ve Donbass konusunda tutumumuz değişmedi

14:11 01.04.2022
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girUkrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy,
Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / POOL
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Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki Rusya delegasyonunun başında yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, barış görüşmelerinin bugün video-konferans yöntemiyle sürdürüdüğünü belirterek, Kırım ile Donbass konusunda tutumlarının değişmeyeceğini söyledi.
Rusya’nın baş müzakerecisi Vladimir Medinskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Görüşmelere video-konferans yöntemiyle devam ediyoruz. Kırım ve Donbass konusundaki tutumumuz değişmiş değil” dedi.
Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerde Rusya, Ukrayna’dan Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımasını talep ediyor. Donbass’taki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleriniyse bağımsız cumhuriyetler olarak tanımasını istiyor.
Öte yandan Ukrayna tarafı, Rusya’ya ilettiği tekliflerinde, Kırım’ın aidiyeti konusunun, Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi sonrası başlatılacak görüşmelerde ele alınmasını ve bu görüşmelerin 15 yıla yayılmasını önermişti. Ancak Rus yetkililer, bu teklifi reddediyor ve Kırım’ın aidiyetinin tartışma konusu olmadığını vurguluyor.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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