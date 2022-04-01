https://tr.sputniknews.com/20220401/rusyanin-dogalgaz-ve-petrol-geliri-bu-yil-rekor-duzeyde-olabilir-1055246932.html
Rus enerji uzmanı Yuşkov: ‘Rusya’nın doğalgaz ve petrol geliri bu yıl rekor düzeyde olabilir’
Rus enerji uzmanı Yuşkov: ‘Rusya’nın doğalgaz ve petrol geliri bu yıl rekor düzeyde olabilir’
Rusya’nın petrol ve doğalgaz sektöründen büyük gelirler elde ediyor olduğunu söyleyen Rus enerji uzmanı Yuşkov, 2022’de rekor gelirin elde edilebileceğini... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T20:06+0300
2022-04-01T20:06+0300
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ekonomi
rusya
gazprom
enerji
petrol
ruble
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Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi araştırma görevlisi ve Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu’nun analisti İgor Yuşkov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Şirketlerin, Rus petrolünü nasıl, hangi bankalar aracılığıyla ve hangi finansal işlemler sayesinde satın alacaklarını anlamaması dahil çeşitli riskler, Rus petrolünde indirimlere yol açıyor. Bu yüzden şimdi varil başına 70-80 dolardan işlem görüyor. Fakat bu fiyat da çok yüksek ve bütçeye beklenenden daha fazla para getiriyor. Gerçi yeni ekonomik gerçeklik nedeniyle bütçenin de revize edilmesi gerekiyor” yorumunda bulundu.Doğalgazın ise çok daha fazla kâr getirdiğini kaydeden uzman, şu değerlendirmede bulundu:Bununla birlikte Rusya’nın, petrol üretimi ve ihracatını hafifçe azaltarak 2020 hacimlerine geri dönmek zorunda kalacağını dile getiren Yuşkov, “2020’de petrol fiyatı çok düşüktü. Oysa şimdi üretimin azaltılması fiyatı daha da yukarı doğru çekecek. Böylelikle Rusya, daha az ihraç etmesine rağmen gelirini koruyacak” ifadesini kullandı.Rus uzman, “Bununla birlikte Rusya’nın Avrupa Birliği’ne gaz ihracatı aynı seviyede kalırsa 2022 gerçekten petrol ve doğalgaz gelirlerinde rekor yıl olacak” diye kaydetti.
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rusya, gazprom, enerji, petrol, ruble
Rus enerji uzmanı Yuşkov: ‘Rusya’nın doğalgaz ve petrol geliri bu yıl rekor düzeyde olabilir’
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Rusya’nın petrol ve doğalgaz sektöründen büyük gelirler elde ediyor olduğunu söyleyen Rus enerji uzmanı Yuşkov, 2022’de rekor gelirin elde edilebileceğini belirtti.
Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi araştırma görevlisi ve Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu’nun analisti İgor Yuşkov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Şirketlerin, Rus petrolünü nasıl, hangi bankalar aracılığıyla ve hangi finansal işlemler sayesinde satın alacaklarını anlamaması dahil çeşitli riskler, Rus petrolünde indirimlere yol açıyor. Bu yüzden şimdi varil başına 70-80 dolardan işlem görüyor. Fakat bu fiyat da çok yüksek ve bütçeye beklenenden daha fazla para getiriyor. Gerçi yeni ekonomik gerçeklik nedeniyle bütçenin de revize edilmesi gerekiyor” yorumunda bulundu.
Doğalgazın ise çok daha fazla kâr getirdiğini kaydeden uzman, şu değerlendirmede bulundu:
“Gaz fiyatı, 2021 yılı boyunca arttı. Bununla beraber Gazprom’un ve dolayısıyla devletin gelirleri de arttı. Sadece Ocak 2022’de Gazprom, 9.5 milyar doların üzerinde gaz sattı ve bu geliri artmaya devam edecek. Genel olarak bugün itibariyle petrol ve doğalgaz rekor gelirler veriyor. Yani petrol ve doğalgazın hem bu kadar pahalı olması hem de bütçeye bu kadar çok katkıda bulunması daha önce yaşanmamış bir şey”.
Bununla birlikte Rusya’nın, petrol üretimi ve ihracatını hafifçe azaltarak 2020 hacimlerine geri dönmek zorunda kalacağını dile getiren Yuşkov, “2020’de petrol fiyatı çok düşüktü. Oysa şimdi üretimin azaltılması fiyatı daha da yukarı doğru çekecek. Böylelikle Rusya, daha az ihraç etmesine rağmen gelirini koruyacak” ifadesini kullandı.
Rus uzman, “Bununla birlikte Rusya’nın Avrupa Birliği’ne gaz ihracatı aynı seviyede kalırsa 2022 gerçekten petrol ve doğalgaz gelirlerinde rekor yıl olacak” diye kaydetti.