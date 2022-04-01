https://tr.sputniknews.com/20220401/rusyanin-dogalgaz-ve-petrol-geliri-bu-yil-rekor-duzeyde-olabilir-1055246932.html

Rus enerji uzmanı Yuşkov: ‘Rusya’nın doğalgaz ve petrol geliri bu yıl rekor düzeyde olabilir’

Rus enerji uzmanı Yuşkov: ‘Rusya’nın doğalgaz ve petrol geliri bu yıl rekor düzeyde olabilir’

Rusya’nın petrol ve doğalgaz sektöründen büyük gelirler elde ediyor olduğunu söyleyen Rus enerji uzmanı Yuşkov, 2022’de rekor gelirin elde edilebileceğini... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T20:06+0300

2022-04-01T20:06+0300

2022-04-01T20:06+0300

ekonomi

rusya

gazprom

enerji

petrol

ruble

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050113107_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_ed9278eb58c97a1795fe593deb686332.jpg

Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi araştırma görevlisi ve Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu’nun analisti İgor Yuşkov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Şirketlerin, Rus petrolünü nasıl, hangi bankalar aracılığıyla ve hangi finansal işlemler sayesinde satın alacaklarını anlamaması dahil çeşitli riskler, Rus petrolünde indirimlere yol açıyor. Bu yüzden şimdi varil başına 70-80 dolardan işlem görüyor. Fakat bu fiyat da çok yüksek ve bütçeye beklenenden daha fazla para getiriyor. Gerçi yeni ekonomik gerçeklik nedeniyle bütçenin de revize edilmesi gerekiyor” yorumunda bulundu.Doğalgazın ise çok daha fazla kâr getirdiğini kaydeden uzman, şu değerlendirmede bulundu:Bununla birlikte Rusya’nın, petrol üretimi ve ihracatını hafifçe azaltarak 2020 hacimlerine geri dönmek zorunda kalacağını dile getiren Yuşkov, “2020’de petrol fiyatı çok düşüktü. Oysa şimdi üretimin azaltılması fiyatı daha da yukarı doğru çekecek. Böylelikle Rusya, daha az ihraç etmesine rağmen gelirini koruyacak” ifadesini kullandı.Rus uzman, “Bununla birlikte Rusya’nın Avrupa Birliği’ne gaz ihracatı aynı seviyede kalırsa 2022 gerçekten petrol ve doğalgaz gelirlerinde rekor yıl olacak” diye kaydetti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, gazprom, enerji, petrol, ruble