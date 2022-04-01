https://tr.sputniknews.com/20220401/sanayi-abonelerinin-elektrik-fiyatlarina-zam-1055226176.html

Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına zam

Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına zam

Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı. Zamlı tarife 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T10:00+0300

2022-04-01T10:00+0300

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ekonomi

elektrik

zam

sanayi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, alçak gerilim sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli elektrik tarifesi yaklaşık yüzde 20 zamlandı. Bu aboneler için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi.İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa, yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı.İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı, 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa, yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat da 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220331/dogalgaz-fiyatlarina-konutta-yuzde-35-sanayide-yuzde-50-zam-geldi-1055218980.html

https://tr.sputniknews.com/20220401/internet-zammi-2-ay-ertelendi-1055224554.html

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elektrik, zam, sanayi