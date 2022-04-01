https://tr.sputniknews.com/20220401/sedat-peker-dahil-92-kisinin-yargilandigi-suc-orgutu-davasinda-tahliye-1055250764.html

Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davasında tahliye

Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davasında tahliye

Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker'in de aralarına olduğu, 3'ü firari 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık tahliye... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T23:45+0300

2022-04-01T23:45+0300

2022-04-01T23:50+0300

türkiye

sedat peker

dava

suç

yargılama

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Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görmeye devam ettiği duruşmaya, bir kısım tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, müşteki ile taraf avukatları da hazır bulundu.Duruşmada, tutuksuz sanıkların ifadesi alındıktan sonra davanın mağdurlarından Emrah Sarıtaş dinlendi.Sarıtaş, "Atınç’ta hiç silah görmedim. Şirkete koruma olarak geldi ama çok az kaldı. Dükkan işletmeye gitti. Bayram ile Tufan silah taşırdı. Fakat ne Bayram’ın ne Tufan’ın şahsıma karşı tasallutu olmamıştır” dedi.Şirkette rahmetli babasından kalan masaya hatırasından dolayı oturamadığını fakat sanık Fikret Aydın şirkete geldikten sonra o masaya oturduğunu ifade eden Sarıtaş, "Sanıklar Hafize Et’in benim olduğunu iddia ediyorlar. Bütün sanıkların eylem birliği içinde olduğu firma bu. 'Hafize Et Emrah'ın' diyorlar. Düpedüz yalan" şeklinde konuştu.Duruşmada, bir kısım müştekilerin ifadesi alındıktan sonra tutuklu sanıklara söz verildi.Tahliyelerini isteyen tutuklu sanıklar, aksi bir durum söz konusu olursa tüm adli kontrol şartlarını kabul edeceklerini beyan etti.Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın ise müvekkili adına savunma yapabilmek için heyetten bir dahaki duruşmada ilk sözün kendisine verilmesini ve 2-3 saat zaman tanınmasını istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Sedat Peker'in de yer aldığı firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Onur Özen ve Dursun Bayhan'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 17'si tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur" olarak yer alıyor.İddianamede, firari sanık Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme" suçundan 250'den 360 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'ten 10 yıla, 3 mağdura yönelik "tefecilik" suçundan 6'ten 18 yıla, 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.İddianamede, 9 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan beşer yıldan onar yıla, 46 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl altışar aydan altışar yıla, 22 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ikişer yıldan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de çeşitli suçlardan cezalandırılması öngörülüyor.İddianamede, bazı sanıkların ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.İddianamenin kabulüne karar veren 16. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluklarında tutuklama kararı çıkarmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220223/hakkinda-kirmizi-bulten-cikarilan-sedat-pekerin-turkiyeye-iadesi-istendi-1054152277.html

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sedat peker, dava, suç, yargılama