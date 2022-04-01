Şener: Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi

“Bir çuval şekeri eğer fabrikadan alırsanız 550 lira, toptancı size ulaştırırsa çuvalı 735 lira. Biz de şekeri 550 liraya almak isteriz ama toptancıdan alabildiğimiz için 735 liraya almış oluyoruz. Kilosu 15 liraya gelmiş oluyor. Büyük işletmeler toplu alıyorlar ama küçük işletmeler şekeri az tükettikleri için toptancıdan almak durumunda kalıyorlar. Bazı marketler şekerin kilosunu 12 liradan satıyor o yüzden küçük işletmeler marketlerden alıyorlar. Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi. Bugün böyle ama yarın ne olur bilemiyorum malum iki üç günde bir her şey değişiyor. Piyasadaki belirsizliği Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bildirdik. Fiyatlardaki artışla ilgili sıkıntıyı herkes biliyor, düzelecek diye bekliyoruz. Eskiden tezgahın başında çalışanlarım dururdu, maliyetler artınca artık ben durmaya başladım. İki kişiden feragat etmek zorunda kaldım.”