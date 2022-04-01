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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/sener-sekerin-fiyati-800-liralardan-550-liraya-indi-deniliyor-ama-piyasada-inmedi-1055247403.html
Şener: Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi
Şener: Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi
İstanbul Şekerciler-Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Şener, "Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi" ifadelerini kullandı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
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akşam postasi
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İstanbul Şekerciler-Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı: “Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi’’
İstanbul Şekerciler-Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı: “Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi’’
Şekerde zam ve kota tartışmalarını İstanbul Şekerciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Şener, “Bakanlık şekerin çuvalının 550 liraya indiğini söylüyor ama piyasada öyle değil. 735 liraya alıyoruz. Biz de şekeri 550 liraya almak isteriz” dedi.Şener’in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
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Şener: Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi

20:29 01.04.2022
AKŞAM POSTASI
İstanbul Şekerciler-Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı: “Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi’’
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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İstanbul Şekerciler-Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Şener, "Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi" ifadelerini kullandı.
Şekerde zam ve kota tartışmalarını İstanbul Şekerciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Şener, “Bakanlık şekerin çuvalının 550 liraya indiğini söylüyor ama piyasada öyle değil. 735 liraya alıyoruz. Biz de şekeri 550 liraya almak isteriz” dedi.
Şener’in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
“Bir çuval şekeri eğer fabrikadan alırsanız 550 lira, toptancı size ulaştırırsa çuvalı 735 lira. Biz de şekeri 550 liraya almak isteriz ama toptancıdan alabildiğimiz için 735 liraya almış oluyoruz. Kilosu 15 liraya gelmiş oluyor. Büyük işletmeler toplu alıyorlar ama küçük işletmeler şekeri az tükettikleri için toptancıdan almak durumunda kalıyorlar. Bazı marketler şekerin kilosunu 12 liradan satıyor o yüzden küçük işletmeler marketlerden alıyorlar. Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi. Bugün böyle ama yarın ne olur bilemiyorum malum iki üç günde bir her şey değişiyor. Piyasadaki belirsizliği Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bildirdik. Fiyatlardaki artışla ilgili sıkıntıyı herkes biliyor, düzelecek diye bekliyoruz. Eskiden tezgahın başında çalışanlarım dururdu, maliyetler artınca artık ben durmaya başladım. İki kişiden feragat etmek zorunda kaldım.”
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