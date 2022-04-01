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https://tr.sputniknews.com/20220401/sri-lankada-ohal-ilan-edildi-1055251041.html
Sri Lanka'da OHAL ilan edildi
Sri Lanka'da OHAL ilan edildi
Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T23:53+0300
2022-04-02T00:00+0300
dünya
sri lanka
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Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Rajapaksa'nın OHAL ilan kararı, resmi gazetenin ek baskısında yayınlandı.OHAL'in, ülkedeki mevcut durum ve kamu güvenliği, kamu düzeninin korunması ve toplumun yaşamı için gerekli malzeme ve hizmetlerin idamesi göz önünde bulundurularak ilan edildiği bildirildi.Polis ayrıca Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı başlattı.Sokağa çıkma yasağının gece yarısı başlayacağı ve yerel saatle 06.00'ya kadar devam edeceği belirtildi.Hükümet, gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendirmiştiSri Lanka'da Rajapaksa'yı ve ekonomi politikalarını protesto için devlet başkanlığı konutunun yakınında gösteriler düzenlenmişti.Hükümet, gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendirmiş, yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutmuştu.Devlet Başkanı'nın istifasını talep eden gösterilerde 54 kişi gözaltına alınmıştı.Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5’i polis, 10’dan fazla kişi yaralanmıştı.Öte yandan, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah itibarıyla kaldırılmıştı.Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştiÜlkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından dün Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı."Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.Göstericilerin Rajapaksa'nın konutuna saldırması üzerine başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220401/1055230577.html
https://tr.sputniknews.com/20220331/sri-lankada-devlet-baskaninin-konutuna-saldirilmasi-uzerine-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1055219088.html
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sri lanka, ohal

Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

23:53 01.04.2022 (güncellendi: 00:00 02.04.2022)
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTESri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
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Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Rajapaksa'nın OHAL ilan kararı, resmi gazetenin ek baskısında yayınlandı.
OHAL'in, ülkedeki mevcut durum ve kamu güvenliği, kamu düzeninin korunması ve toplumun yaşamı için gerekli malzeme ve hizmetlerin idamesi göz önünde bulundurularak ilan edildiği bildirildi.
Polis ayrıca Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı başlattı.
Sokağa çıkma yasağının gece yarısı başlayacağı ve yerel saatle 06.00'ya kadar devam edeceği belirtildi.
Sri Lanka - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
MULTİMEDYA
Sri Lanka’daki protestolarda 45’ten fazla kişi gözaltına alındı
Dün, 12:34

Hükümet, gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendirmişti

Sri Lanka'da Rajapaksa'yı ve ekonomi politikalarını protesto için devlet başkanlığı konutunun yakınında gösteriler düzenlenmişti.
Hükümet, gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendirmiş, yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutmuştu.
Devlet Başkanı'nın istifasını talep eden gösterilerde 54 kişi gözaltına alınmıştı.
Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5’i polis, 10’dan fazla kişi yaralanmıştı.
Öte yandan, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah itibarıyla kaldırılmıştı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından dün Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.
"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.
Göstericilerin Rajapaksa'nın konutuna saldırması üzerine başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Sri Lanka'daki mali krizi protesto eden göstericilerin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın özel konutuna saldırmasının ardından başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
DÜNYA
Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın konutuna saldırılması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi
31 Mart, 23:59
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