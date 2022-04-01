https://tr.sputniknews.com/20220401/tarkandan-kesilen-zeytin-agaclari-icin-tepki-yaziklar-olsun-ne-yapsak-yine-kulak-asan-olmadi-1055221704.html

Tarkan'dan kesilen zeytin ağaçları için tepki: Yazıklar olsun, ne yapsak yine kulak asan olmadı

Tarkan'dan kesilen zeytin ağaçları için tepki: Yazıklar olsun, ne yapsak yine kulak asan olmadı

Milas Akbelen'de zeytin ağaçlarının kesilmesi Tarkan'ın tepkisini çekti. Tarkan, "Zeytinliklerimizin kıyımı başladı. Ne desek, ne yapsak yine kulak asan... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T02:06+0300

2022-04-01T02:06+0300

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türkiye

tarkan

zeytin

zeytin ağacı

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Zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasıyle birlikte Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji, Akbelen’de harekete geçti.Şirket bölgede yaklaşık 30 zeytin ağacını söktü. Yurttaşların tepkisi sonrası söküm işlemi geçici olarak durduruldu.Zeytin ağaçlarının kesilmesinin ardından konuya başından bu yana duyarsız kalmayan Tarkan da tepkisini gösterdi.Tarkan, "Zeytinliklerimizin kıyımı başladı. Ne desek, ne yapsak yine kulak asan olmadı. Zeytin ağaçlarımız katlediliyor. Çok üzülüyorum. Yazıklar olsun." paylaşımında bulundu. "Hem vicdandan hem akıldan yoksun insandan yana da umudum kalmadı artık. Doğayı şuursuzca yok ederken bindiği dalı kestiğini unutuyor. Tüm dünyada durum aynı" diye yazan Tarkan, "Doğa bitiyor. Sonumuz hayır ola. Zeytinime dokunma, zeytinlik taşınmaz." ifadelerini kullandı.

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tarkan, zeytin, zeytin ağacı