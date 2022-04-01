https://tr.sputniknews.com/20220401/tl-mevduatta-stopaj-destegi-uzatildi-1055225169.html

TL mevduatta stopaj desteği uzatıldı

TL mevduatta stopaj desteği uzatıldı

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T08:56+0300

2022-04-01T08:56+0300

2022-04-01T08:56+0300

ekonomi

resmi gazete

stopaj

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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 31 Mart'ta son bulması öngörülen teşvik 30 Haziran tarihine uzatıldı.Haziran sonuna kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce farklı aralıklarla 3 aylık süreler halinde uzatılmıştı.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

resmi gazete, stopaj