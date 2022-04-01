https://tr.sputniknews.com/20220401/tl-mevduatta-stopaj-destegi-uzatildi-1055225169.html
TL mevduatta stopaj desteği uzatıldı
TL mevduatta stopaj desteği uzatıldı
Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T08:56+0300
2022-04-01T08:56+0300
2022-04-01T08:56+0300
ekonomi
resmi gazete
stopaj
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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 31 Mart'ta son bulması öngörülen teşvik 30 Haziran tarihine uzatıldı.Haziran sonuna kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce farklı aralıklarla 3 aylık süreler halinde uzatılmıştı.
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resmi gazete, stopaj
TL mevduatta stopaj desteği uzatıldı
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Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin sürenin uzatılmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 31 Mart'ta son bulması öngörülen teşvik 30 Haziran tarihine uzatıldı.
Haziran sonuna kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.
Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce farklı aralıklarla 3 aylık süreler halinde uzatılmıştı.