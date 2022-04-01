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https://tr.sputniknews.com/20220401/turk-telekomdan-internete-yuzde-67-zam-yapildi-iddialariyla-ilgili-aciklama-gercegi-yansitmiyor-1055238463.html
Türk Telekom'dan 'İnternete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Türk Telekom'dan 'İnternete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Türk Telekom’dan yapılan yazılı açıklamada, 'İnternete yüzde 67 zam yapıldı' haberlerinin doğru olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T15:20+0300
2022-04-01T15:24+0300
internet
ekonomi
türk telekom
zam
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Türk Telekom, internet zammına ilişkin açıklama yazılı açıklama yaptı:''Türk Telekom’un Port ücretlerindeki artışlarla ilgili olarak son dönemde gündeme gelen fiyat düzenlemesi konusunda bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında belirtilen ‘İnternete yüzde 67 zam yapıldı’ içerikli haberler ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.Belirtmek isteriz ki, toptan seviyedeki Port ve Transmisyon ücretlerinde Şubat 2020’den beri herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmamıştır. Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020’den bugüne transmisyon (iletim) maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.'Güncelleme teklifi 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak'Toptan seviyede gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin perakende seviyesindeki internet ücretlerine yansıması ise tamamen ilgili internet servis sağlayıcı işletmelerin kendi stratejileri kapsamında belirlenecek olup, bu artışın; iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir.Toptan seviyedeki hizmetler için öngörülen güncelleme teklifi, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.''
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internet, türk telekom, zam

Türk Telekom'dan 'İnternete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

15:20 01.04.2022 (güncellendi: 15:24 01.04.2022)
© AATürk Telekom
Türk Telekom - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Türk Telekom’dan yapılan yazılı açıklamada, 'İnternete yüzde 67 zam yapıldı' haberlerinin doğru olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Türk Telekom, internet zammına ilişkin açıklama yazılı açıklama yaptı:
''Türk Telekom’un Port ücretlerindeki artışlarla ilgili olarak son dönemde gündeme gelen fiyat düzenlemesi konusunda bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.
Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında belirtilen ‘İnternete yüzde 67 zam yapıldı’ içerikli haberler ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Belirtmek isteriz ki, toptan seviyedeki Port ve Transmisyon ücretlerinde Şubat 2020’den beri herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmamıştır. Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020’den bugüne transmisyon (iletim) maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

'Güncelleme teklifi 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak'

Toptan seviyede gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin perakende seviyesindeki internet ücretlerine yansıması ise tamamen ilgili internet servis sağlayıcı işletmelerin kendi stratejileri kapsamında belirlenecek olup, bu artışın; iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir.
Toptan seviyedeki hizmetler için öngörülen güncelleme teklifi, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.''
İnternet hızı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
EKONOMİ
İnternet zammı 2 ay ertelendi
07:51
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