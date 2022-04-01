https://tr.sputniknews.com/20220401/ukraynada-okuyan-turk-ogrenciler-11-15-nisanda-yatay-gecis-basvurularini-yoke-yapabilecek-1055229200.html

Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler, 11-15 Nisan'da yatay geçiş başvurularını YÖK'e yapabilecek

Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler, 11-15 Nisan'da yatay geçiş başvurularını YÖK'e yapabilecek

YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T11:52+0300

2022-04-01T11:52+0300

2022-04-01T12:09+0300

türkiye

yükseköğretim kurulu (yök)

ukrayna

öğrenci

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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ukrayna’daki savaştan kaçıp yurda dönen öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilik haklarıyla ilgili merak edilenleri açıkladı.9 Mart 2022 tarihinde; yatay geçiş için gerekli şartları sağlayanların yatay geçiş yapabileceği, şartları sağlamayanların ise özel öğrenci statüsüyle öğrenim hayatlarına devam edebilecekleriyle ilgili kararın duyurulmasının ardından sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili ayrıntılar paylaşıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda yapılan basın toplantısında: “Üzerimize düşen sorumluluk gereği, Ukrayna’da öğrenimlerini yarıda bırakarak ülkemize dönmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan devam ettirebilmeleri için aldığımız kararları ve tedbirleri sizlerle paylaşmak üzere bugün huzurlarınızdayım" diyen Özvar şunlar söyledi:“Kontenjanlar yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından belirlenerek 11 Nisan 2022 Pazartesi gününden önce internet sayfalarında yayımlanacaktır. Öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekir."

türkiye

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yükseköğretim kurulu (yök), ukrayna, öğrenci