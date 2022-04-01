https://tr.sputniknews.com/20220401/uvey-baba-cinsel-istismar-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1055243139.html
Üvey baba, cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı
Üvey baba, cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı
Diyarbakır'da şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki E.K. , ifadesinde üvey babası Ş.K.'nin 4 yıldır kendisine... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T17:21+0300
2022-04-01T17:21+0300
2022-04-01T17:21+0300
türkiye
üvey baba
diyarbakır
gözaltı
cinsel istismar
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Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastaları Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle giden E.K.'nin, yapılan muayenesinde, hamile olduğu belirlendi.Doktorların 18 yaşından küçük olduğu için durumu yetkililere bildirmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.Psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.K., 4 yıldır üvey babası Ş.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Polis, Ş.K.’yi gözaltına alırken, E.K. ise koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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üvey baba, diyarbakır, gözaltı, cinsel istismar
Üvey baba, cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı
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Diyarbakır'da şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki E.K. , ifadesinde üvey babası Ş.K.'nin 4 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ş.K. gözaltına, E.K. ise korumaya alındı.
Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastaları Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle giden E.K.'nin, yapılan muayenesinde, hamile olduğu belirlendi.
Doktorların 18 yaşından küçük olduğu için durumu yetkililere bildirmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.
Psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.K., 4 yıldır üvey babası Ş.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Polis, Ş.K.’yi gözaltına alırken, E.K. ise koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.