https://tr.sputniknews.com/20220401/uvey-baba-cinsel-istismar-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1055243139.html

Üvey baba, cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı

Üvey baba, cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı

Diyarbakır'da şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki E.K. , ifadesinde üvey babası Ş.K.'nin 4 yıldır kendisine... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T17:21+0300

2022-04-01T17:21+0300

2022-04-01T17:21+0300

türkiye

üvey baba

diyarbakır

gözaltı

cinsel istismar

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Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastaları Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayetiyle giden E.K.'nin, yapılan muayenesinde, hamile olduğu belirlendi.Doktorların 18 yaşından küçük olduğu için durumu yetkililere bildirmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.Psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.K., 4 yıldır üvey babası Ş.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Polis, Ş.K.’yi gözaltına alırken, E.K. ise koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

diyarbakır

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üvey baba, diyarbakır, gözaltı, cinsel istismar