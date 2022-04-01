https://tr.sputniknews.com/20220401/volkswagen-yesil-isik-yakti-audi-ve-porsche-f1de-yer-alabilir-1055229436.html
'Volkswagen yeşil ışık yaktı': Audi ve Porsche, F1'de yer alabilir
'Volkswagen yeşil ışık yaktı': Audi ve Porsche, F1'de yer alabilir
Konuya ilişkin konuşan kaynaklar, Volkswagen'in (VW) Audi ve Porsche markalarının Formula 1'e (F1) katılımı için 'yeşil ışık yaktığını', onayın gelecek hafta... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T12:20+0300
2022-04-01T12:20+0300
2022-04-01T12:22+0300
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audi
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f1
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Volkswagen'in sahibi olduğu otomobil markaları Porsche ve Audi'nin, dünyanın popüler sporlarından biri olan Formula 1'de yer alacağı öne sürüldü. Konuya ilişkin Reuters'a demeç veren kaynaklar, Volkswagen'in önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda bu iki markanın F1'e girişine yeşil ışık yakacağını aktardı.Kaynaklardan biri, "Önümüzdeki hafta Formula 1'e girme niyetimizi iletebileceğimizi umuyoruz" dedi. Diğer kaynak ise Audi'nin McLaren için yaklaşık 500 milyon euro teklif edeceğini söylerken, Porsche'un ise birkaç yıl içinde Red Bull ile uzun vadeli bir ortaklık kurmayı planladığını söyledi.Audi ve Porsche'un, Formula 1'e katılımı ve mevcut Formula 1 takımlarıyla ortaklık kurmaları konusu uzun zamandır gündemde.Haber ilk olarak Business Insider tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Volkswagen ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan, Audi ve McLaren da geçen yıl iki marka arasında bir ortaklık kurulduğuna dair haberleri yalanlamıştı.McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Reuters'a verdiği demeçte firmanın 'kesinlikle satılık olmadığını' ve daha fazla ortak aramadıklarını belirtmişti.Brown, geçmişte VW ile bazı önemli görüşmeler gerçekleştirildiğini ancak bu görüşmelerde hiçbir konu üzerinde mutabık kalınmadığını söyledi.Volkswagen daha önce Formula 1'de yer almamış ancak Red Bull ile özellikle dünya ralli şampiyonasında çalışmıştı. McLaren da yine Volkswagen'e bağlı Mercedes motorlarını kullanıyor. Ancak bu durum, 2026'da tanıtımı planlanan yeni bir güç ünitesinin ortaya çıkmasıyla değişebilir.
https://tr.sputniknews.com/20220310/volkswagen-elektrikli-minibusu-id-buzzi-tanitti-1054594867.html
https://tr.sputniknews.com/20220316/financial-times-bmw-ve-volkswagen-ukraynadan-parca-eksikligi-nedeniyle-calismalarini-askiya-aldi-1054776455.html
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volkswagen (vw), audi, porsche, f1, formula 1 (f1), yarış, onay
'Volkswagen yeşil ışık yaktı': Audi ve Porsche, F1'de yer alabilir
12:20 01.04.2022 (güncellendi: 12:22 01.04.2022) Abone ol
Konuya ilişkin konuşan kaynaklar, Volkswagen'in (VW) Audi ve Porsche markalarının Formula 1'e (F1) katılımı için 'yeşil ışık yaktığını', onayın gelecek hafta çıkabileceğini bildirdi. Firma ise konuya ilişkin henüz bir yorum yapmadı.
Volkswagen'in sahibi olduğu otomobil markaları Porsche ve Audi'nin, dünyanın popüler sporlarından biri olan Formula 1'de yer alacağı öne sürüldü.
Konuya ilişkin Reuters'a demeç veren kaynaklar, Volkswagen'in önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda bu iki markanın F1'e girişine yeşil ışık yakacağını aktardı.
Kaynaklardan biri, "Önümüzdeki hafta Formula 1'e girme niyetimizi iletebileceğimizi umuyoruz" dedi. Diğer kaynak ise Audi'nin McLaren için yaklaşık 500 milyon euro teklif edeceğini söylerken, Porsche'un ise birkaç yıl içinde Red Bull ile uzun vadeli bir ortaklık kurmayı planladığını söyledi.
Audi ve Porsche'un, Formula 1'e katılımı ve mevcut Formula 1 takımlarıyla ortaklık kurmaları konusu uzun zamandır gündemde.
Haber ilk olarak Business Insider tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Volkswagen ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Öte yandan, Audi ve McLaren da geçen yıl iki marka arasında bir ortaklık kurulduğuna dair haberleri yalanlamıştı.
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Reuters'a verdiği demeçte firmanın 'kesinlikle satılık olmadığını' ve daha fazla ortak aramadıklarını belirtmişti.
Brown, geçmişte VW ile bazı önemli görüşmeler gerçekleştirildiğini ancak bu görüşmelerde hiçbir konu üzerinde mutabık kalınmadığını söyledi.
Volkswagen daha önce Formula 1'de yer almamış ancak Red Bull ile özellikle dünya ralli şampiyonasında çalışmıştı. McLaren da yine Volkswagen'e bağlı Mercedes motorlarını kullanıyor. Ancak bu durum, 2026'da tanıtımı planlanan yeni bir güç ünitesinin ortaya çıkmasıyla değişebilir.