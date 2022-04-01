https://tr.sputniknews.com/20220401/yazar-charlotte-bronteun-minyatur-el-yazmasi-125-milyon-dolara-satilacak-1055237207.html

Yazar Charlotte Bronte'un minyatür el yazması 1.25 milyon dolara satılacak

Yazar Charlotte Bronte'un minyatür el yazması 1.25 milyon dolara satılacak

Dünyaca ünlü İngiliz yazar Charlotte Bronte'un 13 yaşındayken yazdığı minyatür el yazması 1.25 milyona satışa sunulacak. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T14:50+0300

2022-04-01T14:50+0300

2022-04-01T14:58+0300

jane eyre

yaşam

yazar

el yazması

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CNN'nin haberine göre, ‘Jane Eyre’ eseri dünya klasikleri arasında yer alan Charlotte Bronte'un, daha önce yayımlanmamış minyatür el yazması, bu ay sonunda New York City kitap fuarında satışa çıkacak.1.25 milyon dolara satışa sunulacak ‘A Book of Ryhmes by Charlotte Bronte, Sold by Nobody and Printed by Herself’ başlıklı eserin, bir oyun kartı boyutundan daha küçük olduğu bilgisi paylaşıldı.James Cummins Kitapçısı Henry Wessells, Bronte tarafından kaleme alınan minyatür parçanın Aralık 1829 yılına ait olduğunu ve özel bir koleksiyonda bulunduğunu ifade etti.El yazmasının, 15 sayfadan oluştuğu ve bu sayfaların kahverengi deri bir kapak içine dikildiği belirtilirken, kitapta Bronte ve kardeşlerinin sofistike hayali dünyasını içeren hikayeler yer aldığı kaydedildi.Bronte'un hazırladığı başka bir minyatür eser, 2011'de 1.7 milyon dolara satılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211122/einsteinin-en-degerli-el-yazmasi-satisa-cikiyor-1051027328.html

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jane eyre, yazar, el yazması