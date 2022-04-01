https://tr.sputniknews.com/20220401/yildiz-tilbeden-suc-duyurusu-beni-hayvan-dusmani-ilan-ettiler-yasal-hakkimi-arayacagim-1055234704.html

Yıldız Tilbe'den suç duyurusu: Beni hayvan düşmanı ilan ettiler, yasal hakkımı arayacağım

Yıldız Tilbe'den suç duyurusu: Beni hayvan düşmanı ilan ettiler, yasal hakkımı arayacağım

Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili attığı tweet'ten sonra hakkında yapılan yorumların ‘taciz ve linç boyutuna vardığı’ iddiasıyla suç duyurusunda... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T13:42+0300

2022-04-01T13:42+0300

2022-04-01T13:56+0300

yıldız tilbe

türkiye

suç duyurusu

linç

köpek

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Şarkıcı Yıldız Tilbe, avukatı Handan Bakbak ile birlikte Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. Tilbe, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukları gördükten sonra sosyal medyadan bazı paylaşımlar yaptığını hatırlattı.‘O zaman uyutulsun’Sahipsiz köpeklerle ilgili, "İnsan ölür, hayvan geberir. Gebersin" dediğini anlatan Tilbe, bu paylaşımının ardından çok üzerine gelindiğini belirterek, "O zaman uyutulsun. Ama çocuklar sokakta rahat gezsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin. Köylüler tarlasına giderken parçalanıyor, rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın, yaşlılar rahat gezsin. Diğer köpekler de rehabilite ediliyorsa edilsin" dedi.Sahipsiz köpekler arasında görme engelliler ya da yaşlı bireylere yardımcı olanlar olduğunu hatırlatan Tilbe, bu köpeklerin insanlara faydalı hale getirilmesini istedi:‘Çok gücüme gitti’Bir gazetecinin, "O tweeti attıktan sonra neler yaşadınız?" sorusuna Tilbe, çok hakarete uğradığını belirterek, "Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım, hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti. Aslında geçecektim bu olayı ama bu kadar hakareti niye yiyeyim ki ben? İnsanı savunduğum için mi? Çocukları, yaşlıları, köpekler parçalamasın dediğim için mi?" dedi.‘Yasal hakkımı aramaya karar verdim’Kendisine ‘katil’ dendiği için günlerce ağladığını, bunları hak etmediğini dile getiren Yıldız Tilbe, şöyle konuştu:Avukatı: Ciddi bir travma yaşıyor, bu bir sosyal linçtirYıldız Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak da müvekkilinin ciddi bir travma yaşadığını söyledi.Bakbak, Tilbe'nin tepkisinin temelinde çocukları koruma güdüsü olduğunu aktardı:Yıldız Tilbe ve avukat daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarak hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini sundu.Şarkıcı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullanmış, bu paylaşım farklı kesimlerden tepki çekmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-barosu-hayvan-haklari-merkezinden-yildiz-tilbe-hakkinda-suc-duyurusu-1054682834.html

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yıldız tilbe, suç duyurusu, linç, köpek