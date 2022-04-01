Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220401/yolcu-ile-tartisan-sofor-otobusu-durdurdu-soforden-olmayanlar-insin-asagiya-1055242423.html
Yolcu ile tartışan şoför otobüsü durdurdu: 'Şoförden olmayanlar insin aşağıya'
Yolcu ile tartışan şoför otobüsü durdurdu: 'Şoförden olmayanlar insin aşağıya'
Antalya’da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyla tartışan halk otobüsü şoförü, sinirlenip aracı durdurdu. Otobüsteki kimi yolcular şoförü, kimisi de yolcuyu... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T17:05+0300
2022-04-01T17:05+0300
yaşam
türkiye
otobüs
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055242175_0:0:587:330_1920x0_80_0_0_c8c13ece7c30faea0e8aa665147296d9.jpg
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında ön kapıdan inme nedeniyle tartışma yaşandı. Otobüs içindeki diğer yolcuların bazıları şoförü haklı bulurken, bazıları da yolcuyu haklı buldu. Tartışma sonrası sinirlenerek aracı durduran şoför, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti. Önce dışarı çıkan şoför, ardından tekrar araca binip, "Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem" dedi.Şaşkınlık yaşayan yolcular ise şoförün bu sözlerine güldü.
https://tr.sputniknews.com/20211231/istanbulda-otobus-soforu-ile-yolcunun-tartismasi-yumruklu-kavgaya-donustu-1052279191.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055242175_0:0:587:440_1920x0_80_0_0_fb531eec8debee8f5f42ad02b339cc95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, otobüs, kavga

Yolcu ile tartışan şoför otobüsü durdurdu: 'Şoförden olmayanlar insin aşağıya'

17:05 01.04.2022
© İHA / SUAT METİNOtobüste yaşanan tartışma
Otobüste yaşanan tartışma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© İHA / SUAT METİN
Abone olTelegram
Antalya’da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyla tartışan halk otobüsü şoförü, sinirlenip aracı durdurdu. Otobüsteki kimi yolcular şoförü, kimisi de yolcuyu haklı bulurken, şoförün kendisini haklı bulmayanlara "Şoförden olmayanlar insin aşağıya" sözleri yolcuları güldürdü.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında ön kapıdan inme nedeniyle tartışma yaşandı.
Otobüs içindeki diğer yolcuların bazıları şoförü haklı bulurken, bazıları da yolcuyu haklı buldu. Tartışma sonrası sinirlenerek aracı durduran şoför, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti. Önce dışarı çıkan şoför, ardından tekrar araca binip, "Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem" dedi.
Şaşkınlık yaşayan yolcular ise şoförün bu sözlerine güldü.
Şişli'de yolcuyla İETT şoförü arasında kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
TÜRKİYE
İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcunun tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
31 Aralık 2021, 00:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала